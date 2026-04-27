Murias: “El Palacio de Gaudí en Astorga atrae 13 veces la población de la ciudad, es un activo turístico y económico estratégico internacional”

Víctor Murias durante su exposición en el III Congreso sobre Economía del Sur de León organizado por el Diario de León.ANGELOPEZ

El director del Palacio de Gaudí de Astorga, Víctor Murias, señaló ayer que este emblemático edificio atrae 13 veces la población de la ciudad, un dato que le llevó a reflexionar sobre la importancia de “conservar, promover y poner en valor un patrimonio que debería ayudarnos a reactivar la economía no sólo de Astorga y su entorno, también de la provincia de León y de la comunidad autónoma”. Lo sostuvo durante su intervención en el III Congreso sobre la Economía del Sur de León organizado por el Diario de León.

Murias comparó ese impacto con el de la Alhambra sobre la ciudad de Granada o la Mezquita sobre Córdoba, edificios, señaló que multiplican por 13 el número de habitantes del lugar donde está enclavado “yb eso sucede en Astorga”, apostilló.

El director del Palacio de Gaudí en Astorga llamó además a provechar la oportunidad de la celebración del centenario de la muerte del ‘Arquitecto de Dios’ para convertir su obra en un “activo turístico estratégico a nivel internacional y movilizar a los turistas para que se pueda promover la economía. Murias señaló además que a este activo de la obra de Antonio Gaudí hay que sumarle el Camino de Santiago, que también pasa por León y por Astorga, dos marcas internacionales perfectamente reconocibles en todos los lugares del mundo. “Vas a Japón y conocen perfectamente Gaudí y la Ruta Jacobea”, incidió.

“Eso debería ayudarnos a promocionar nuestra ciudad, León y hasta la comunidad autónoma”, añadió.

Víctor Manuel Murias reivindicó además el poder del patrimonio de la iglesia católica como motor de desarrollo económico y lo hizo aportando datos: genera 220 mil empleos y un impacto de 22 mil millones de euros. Es, dijo, el 3 % del PIB del país, incluyendo las fiestas religiosas y la Semana Santa. "No es algo anecdótico, tiene un impacto importantísimo en la economía de España", destacó.

"En el patrimonio religioso tenemos grandes oportunidades económicas y de desarrollo", apuntó. E hizo un balance de cifras para que se pueda comprender ese impacto directo en los territorios donde están esos monumentos que son propiedad de la iglesia católica. En León, destacó los 372.000 visitantes que el año pasado tuvo la Catedral. Y fuera de la provincia, la Sagrada Familia, que en mayo inaugurará el Papa, recibe casi cinco millones de visitantes y es el principal motor económico del turismo en Barcelona. La Catedral de Santiago mueve un turismo anual de tres millones de personas y el Pilar de Zaragoza cuatro millones, el mismo número que la Catedral de Mallorca. Fueron sólo algunos de los múltiples ejemplos que puso durante su intervención.

"Esta economía, nuestra economía, es mucho más que la agricultura. El turismo es un gran motor económico de Astorga, de la provincia y de CyL", añadió.

Y no se ciñó sólo al turismo cultural y religioso, lo combinó con el turismo rural, de naturaleza, de entorno natural. "Está muy presente en el sur de León, en la llamada España vaciada y en Astorga. Un trismo al que se añade el gastronómico, con productos únicos que ofrecer, la cecina, las mantecadas, el chocolate, manjares de las que poder hacer alarde", señaló.

Aportó también Murias datos globales sobre el turismo en España, que definió como el gran motor económico del país, y destacó la cifra récord del 12,8 % del PIB nacional el año pasado y el también récord de 94 millones de visitantes extranjeros , cifras que explican, dijo, el elevado porcentaje del crecimiento real de la economía española.

Y así, instó a ver en el Palacio de Gaudí de Astorga algo más que una maravilla arquitectónica sino "un motor de desarrollo económico, una oportunidad para proponer alternativas a la agricultura para favorecer el asentamiento de la población y el desarrollo de otras actividades económicas ligadas a otros ámbitos".

"Es una oportunidad de desarrollo", concluyó.