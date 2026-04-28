La Junta pone en marcha una línea de ayudas para la leche de montaña

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural pondrá en marcha una nueva línea de ayudas destinada a compensar los costes adicionales derivados de la recogida de leche en explotaciones de vacuno, ovino y caprino situadas en zonas de montaña de Castilla y León con el fin de garantizar la continuidad de la actividad en el medio rural.

La ayuda estará dirigida a los primeros compradores que realicen la recogida de leche en explotaciones ubicadas en municipios de montaña de Castilla y León para «compensar parcialmente» los costes adicionales y evitar que repercutan de forma negativa en el precio que perciben los productores.

Se trata de una ayuda de carácter anual y acogida al régimen «de minimis» que se concederá en concurrencia competitiva y su cuantía estará vinculada a un sistema de puntos según diferentes criterios objetivos. Entre otros, se valorará el número de productores a los que se recoge la leche; el tipo de solicitante, con mayor puntuación para cooperativas y sociedades agrarias de transformación, y la distancia entre las explotaciones y los centros de recogida o transformación.

Las ayudas se resolverán y abonarán en un único acto, «lo que permitirá agilizar su gestión y facilitar el acceso a los fondos por parte de los beneficiarios».

Agricultura ha explicado que esta nueva medida, cuyas bases reguladoras han sido publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León de este lunes, 27 de abril, responde a las dificultades que presenta la recogida de leche en estas zonas, «caracterizadas por su lejanía a los centros de transformación, las limitaciones de acceso, la orografía compleja y condiciones meteorológicas adversas», factores que incrementan los costes logísticos y suponen un condicionante añadido para la viabilidad de las explotaciones. El procedimiento se iniciará mediante convocatoria pública y la tramitación será electrónica. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de manera telemática, desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la aplicación electrónica «Programa informático para la gestión de solicitudes de ayuda y otros procedimientos no específicos (SCAG)» aprobada por Orden AYG/837/2009, de 2 de abril.

Al anuncio de la consejería reaccionó este lunes el sindicato agrario Ugal-UPA, que en un comunicado destacó su «rápida respuesta» ante la crisis generada hace un año cuando la cooperativa LAR dejó de recoger leche a los productores de la montaña leonesa. Ugal «inició todo un proceso de diálogo, egociaciones constructivas y reuniones con todas las partes para encontrar una solución con los afectados». Además, también se reclamaron a la Junta de Castilla y León «·medidas de carácter eminentemente estructural, que tuvieran su reflejo a corto y medio plazo en materia de productividad y competitividad de las explotaciones devacuno de leche, para que entre otras cosas no se les cerrara las rutas de recogida de leche».

Un año después, Ugal-UPA muestra su satisfacción «porque este trabajo sindical haya dado resultado» y destaca a León como una de las provincias más favorecidas por esta línea de ayudas anunciada por la Junta.