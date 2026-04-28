Diario de León

La Junta pone en marcha una línea de ayudas para la leche de montaña

La medida está dirigida a los compradores compensar parte de los costes adicionales

Las ayudas se otorgarán en función del cumplimiento de una serie de puntos.

Las ayudas se otorgarán en función del cumplimiento de una serie de puntos.JESÚS F. SALVADORES

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Redacción
León

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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural pondrá en marcha una nueva línea de ayudas destinada a compensar los costes adicionales derivados de la recogida de leche en explotaciones de vacuno, ovino y caprino situadas en zonas de montaña de Castilla y León con el fin de garantizar la continuidad de la actividad en el medio rural.

La ayuda estará dirigida a los primeros compradores que realicen la recogida de leche en explotaciones ubicadas en municipios de montaña de Castilla y León para «compensar parcialmente» los costes adicionales y evitar que repercutan de forma negativa en el precio que perciben los productores.

Se trata de una ayuda de carácter anual y acogida al régimen «de minimis» que se concederá en concurrencia competitiva y su cuantía estará vinculada a un sistema de puntos según diferentes criterios objetivos. Entre otros, se valorará el número de productores a los que se recoge la leche; el tipo de solicitante, con mayor puntuación para cooperativas y sociedades agrarias de transformación, y la distancia entre las explotaciones y los centros de recogida o transformación.

Las ayudas se resolverán y abonarán en un único acto, «lo que permitirá agilizar su gestión y facilitar el acceso a los fondos por parte de los beneficiarios».

Agricultura ha explicado que esta nueva medida, cuyas bases reguladoras han sido publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León de este lunes, 27 de abril, responde a las dificultades que presenta la recogida de leche en estas zonas, «caracterizadas por su lejanía a los centros de transformación, las limitaciones de acceso, la orografía compleja y condiciones meteorológicas adversas», factores que incrementan los costes logísticos y suponen un condicionante añadido para la viabilidad de las explotaciones. El procedimiento se iniciará mediante convocatoria pública y la tramitación será electrónica. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de manera telemática, desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la aplicación electrónica «Programa informático para la gestión de solicitudes de ayuda y otros procedimientos no específicos (SCAG)» aprobada por Orden AYG/837/2009, de 2 de abril.

Al anuncio de la consejería reaccionó este lunes el sindicato agrario Ugal-UPA, que en un comunicado destacó su «rápida respuesta» ante la crisis generada hace un año cuando la cooperativa LAR dejó de recoger leche a los productores de la montaña leonesa. Ugal «inició todo un proceso de diálogo, egociaciones constructivas y reuniones con todas las partes para encontrar una solución con los afectados». Además, también se reclamaron a la Junta de Castilla y León «·medidas de carácter eminentemente estructural, que tuvieran su reflejo a corto y medio plazo en materia de productividad y competitividad de las explotaciones devacuno de leche, para que entre otras cosas no se les cerrara las rutas de recogida de leche».

Un año después, Ugal-UPA muestra su satisfacción «porque este trabajo sindical haya dado resultado» y destaca a León como una de las provincias más favorecidas por esta línea de ayudas anunciada por la Junta.

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