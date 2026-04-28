La colaboración institucional se alza como la gran baza para el futuro del sur de León

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Diario de León ha clausurado el tercer Congreso sobre la economía del sur de León con un balance «absolutamente positivo», como ha recalcado el director del periódico, Joaquín S. Torné, quien ha destacado que tras estas dos jornadas "se entiende mucho mejor cómo es la economía del sur de León».

Entre las ideas destacadas, Torné se ha referido a la colaboración institucional entre las entidades locales e instituciones del sector público y las administraciones supramunicipales y entidades como Seiasa o el Itacyl, alianza «que ha propiciado que la modernización de los regadíos en esta zona de la provincia de León sea una realidad y ha permitido que llegue una riqueza que no hubiera sido posible de otra manera». «Si somos capaces de entender que la lealtad entre administraciones públicas, sean las que sean, es la que nos va a llevar a generar riqueza y a que la provincia de León crezca como se merece", ha remarcado el director del Diario.

El congreso, que ha sido seguido por más de 1.500 personas a través de la edición digital, se ha desarrollado a lo largo de quince horas de conferencias y mesas redondas en las que se han abordado temas como regadíos, cultura, patrimonio «y de todo aquello que se refiere no solo a la parte sur de la provincia de León, sino también al resto de la provincia y de la comunidad autonóma», ha incidido Torné, quien ha destacado las "grandes ideas" aportadas por los 33 participantes en el congreso. «Si somos capaces de agitar estas propuestas y, a partir de ellas, generar proyectos se puede decir que este tercer congreso ha sido capaz de ofrecer una sensación de optimismo que buena falta le hace a la provincia de León», ha resumido el director. En su intervención, Torné ha hecho hincapié en la necesidad de creer en este futuro «para que León salga adelante» y ha agradecido a los alcaldes de Astorga y La Bañeza, José Luis Nieto y Javier Carrera, el apoyo que han brindado para la organización de este tercer congreso, así como el respaldo de la Junta de Castilla y León y de Caja Rural de León y Zamora, y el de todos los ayuntamientos «porque sin ellos es imposible sacar adelante estos encuentros, con los que Diario de León quiere generar debate, porque sin debate no hay desarrollo y la provincia de León se lo merece».