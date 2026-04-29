Una mujer atrapada tras la salida de vía de su turismo en Altobar de la Encomienda

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de esta tarde en el término municipal de Pozuelo del Páramo ha movilizado a un importante despliegue de los servicios de emergencia. El suceso tuvo lugar a las 14:39 horas, concretamente en el kilómetro 1 de la carretera LE-7511, a la altura de Altobar de la Encomienda.

Por causas que aún se investigan, un turismo sufrió una salida de vía, quedando parcialmente volcado fuera de la calzada. En el vehículo viajaban dos personas de avanzada edad. Mientras que el varón logró salir por su propio pie y resultó aparentemente ileso, la mujer quedó atrapada en el interior debido a que su puerta se encontraba bloqueada por la posición del coche tras el impacto.

A pesar del aparatoso estado del vehículo, la mujer se encontraba consciente en el momento de la intervención, aunque manifestaba un fuerte dolor en el pecho. Ante la imposibilidad de que abandonara el turismo por sus propios medios, la sala de operaciones dio aviso inmediato a los Bomberos de la Diputación de León para proceder a las labores de excarcelación o auxilio.

En el operativo también participaron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Emergencias Sanitarias - Sacyl, quienes desplazaron una ambulancia de soporte vital básico para atender a los heridos en el lugar y valorar su posterior traslado a un centro hospitalario.