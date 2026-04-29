La lluvia devuelve los atropellos a León: hoy en la glorieta de Carrefour

Una mujer de alrededor de 70 años, ha sido víctima de un atropello en León, a las 08:49 horas.

Fue en la Avenida Fernández Ladreda, en la rotonda de cruce con la calle Alcalde Miguel Castaño (a la altura de Norauto y KFC).

El 112 recibió aviso de asistencia para una mujer de unos 70 años, herida consciente, que se queja de un golpe en una pierna, tras ser atropellada por un turismo.

Se notificó a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. E informado también el Cuerpo Nacional de Policía.