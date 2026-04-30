Protesta en Mieres por el bloqueo al puerto de Pinos

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Más de un centenar de ganaderos de Mieres se han concentrado este jueves frente al Ayuntamiento de este concejo asturiano para exigir una solución tras la prohibición, por segundo año consecutivo, de llevar a pastar sus reses a los terrenos del puerto leonés de Pinos. La protesta se produce después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso del Ayuntamiento de Mieres, cerrando definitivamente el conflicto judicial. La decisión confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que declara ilegal la actividad del consistorio en territorio leonés. Según diversas entidades vecinales y asociaciones de Babia y Luna, los tribunales han sido reiterados y unánimes al considerar contraria a derecho la actuación del Ayuntamiento, por lo que deberá cesar cualquier intervención en la zona.