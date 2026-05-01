Almanza dedica tres días a su feria de los cuentos

Publicado por José María Campos Creado: Actualizado:

La villa de Almanza acogió ayer a cientos de niños venidos de toda la provincia para sumarse a la inauguración de la feria de los cuentos inaugurada por la creadora de contenidos Luu Sia junto a personajes Disney. Las actividades se iniciaron con un cuentacuentos de Raquel Vela para continuar con photocalls, gymkana o espectáculo con payasos mágicos. Estas actividades se desarrollarán hoy sábado junto a un espectáculo del gran circo y animación musical. Para finalizar con un concierto de pop rock con Gastón Zadoff a las 23:00 horas.

El domingo habrá una gymkana en el bosque de los enanitos por la mañana y la tarde así como pintacaras por la tarde.