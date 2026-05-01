Un accidente en la A-6 obliga a cortar la autovía durante una hora cerca de Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La autovía A-6 permaneció cortada durante aproximadamente una hora este viernes en sentido Madrid a la altura de Astorga tras un accidente de tráfico en el que un turismo se salió de la vía y colisionó contra el guardarraíl.

El siniestro se produjo minutos antes de las 10.57 horas, en el entorno del kilómetro 329, cuando el vehículo perdió el control y acabó impactando contra un elemento de la vía. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de los servicios sanitarios tras recibir el aviso a través del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León.

Como consecuencia del accidente, tres personas resultaron heridas leves con diversos golpes, siendo atendidas por los recursos sanitarios enviados por Sacyl.

La Dirección General de Tráfico informó del corte total de la autovía en sentido Madrid a la altura del kilómetro 331, en las proximidades de Requejo de Pradorrey, debido a la presencia de un obstáculo en la calzada. No obstante, pasadas las 12.15 horas la situación quedó normalizada y los carriles fueron reabiertos al tráfico, quedando la incidencia limitada al arcén.