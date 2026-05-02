Valdorria abre el calendario de romerías en León

Seminaristas de la Diócesis de León, junto al santo, antes de la misa de campaña.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La montaña leonesa ha vuelto a llenarse de tradición este 1 de mayo con la romería de Valdorria, considerada la primera del calendario en la provincia de León y una de las más emblemáticas. Cientos de personas han participado en esta jornada marcada por la devoción, el paisaje y la identidad cultural de la comarca del Curueño.

Este año, el encargado de ejercer como mantenedor ha sido Miguel Ángel González Castañón, psicólogo clínico, orientador educativo y vecino del municipio de Valdepiélago, quien ha protagonizado la intervención institucional en una jornada de profundo arraigo.

La romería, dedicada a San Froilán, hunde sus raíces en la historia. Antes de ser nombrado obispo de León a finales del siglo IX, el santo vivió como ermitaño en estas montañas, donde aún se conserva su gruta, convertida en ermita, a más de 1.300 metros de altitud y con vistas privilegiadas sobre el valle.

Fieles y romeros han partido a primera hora de la mañana desde Valdepiélago en procesión, acompañados por pendones y con la imagen del santo a hombros, recorriendo los cinco kilómetros hasta Nocedo. Desde allí, la subida hasta Valdorria ha culminado con la tradicional misa de campaña y la rogativa, uno de los momentos más solemnes del día.

Uno de los instantes más simbólicos ha sido, un año más, el ascenso hasta la ermita, con la imagen de San Froilán portada por un mozo a través de los 365 escalones excavados en la roca, uno por cada día del año, en un gesto cargado de emoción.