Un varón de 55 años resulta herido tras volcar su vehículo en Valdefresno

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre de aproximadamente 55 años ha tenido que recibir asistencia sanitaria tras sufrir un accidente de tráfico a primera hora de esta jornada en el término municipal de Valdefresno. El incidente consistió en una salida de vía seguida del vuelco del turismo que conducía, quedando el vehículo seriamente dañado sobre la calzada.

El centro de emergencias 112 Castilla y León recibió la alerta informando del siniestro, localizado exactamente en el kilómetro 1 de la carretera CL-624. Se solicitó de inmediato atención médica para el conductor, quien presentaba diversas lesiones como consecuencia del fuerte impacto.

Se activó de forma inmediata el protocolo de emergencias, comunicando lo sucedido a la Guardia Civil de Tráfico para asegurar la zona y regular la circulación. Paralelamente, se dio aviso a Sacyl, que desplazó personal sanitario al lugar de los hechos para valorar y estabilizar al herido antes de su posible traslado a un centro hospitalario.