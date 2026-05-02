El queso pasa a ser devoción en Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga vive estos días uno de los fines de semana más sabrosos del año con la celebración de la Feria del Queso, que convierte la avenida Mérida Pérez en un auténtico punto de encuentro para productores, expertos y visitantes en torno a uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía. Durante cuatro jornadas, la feria ha ofrecido una programación pensada para todos los públicos, en la que tradición e innovación se han dado la mano a través de showcookings, catas comentadas, pasacalles musicales y experiencias singulares.

La tercera jornada, celebrada este sábado, registró una destacada afluencia de público y un notable éxito en las actividades programadas, muchas de ellas con aforo completo. Entre ellas, sobresalió el showcooking de Mónica López, que volvió a llenar el espacio habilitado, confirmando el interés creciente por este tipo de propuestas gastronómicas en directo. La feria ha atraído además visitantes procedentes de todo el noroeste peninsular.

Pese a las inclemencias meteorológicas, el balance hasta el momento es muy positivo. En los dos primeros días se han superado las 6.000 visitas, una cifra que apunta a que esta edición superará los registros del año pasado, que rondaron las 9.000 asistencias.

La programación continuará este domingo con la jornada de clausura. A las 12.00 horas, charla con cata de la Quesería Daniberto. A las 13.00 horas, el grupo Aire de Perales pondrá música a las calles con un pasacalles, y a las 19.30 horas tendrá lugar el cierre oficial del evento junto al sorteo de una cesta de productos, en el que participan todos los visitantes mediante los tickets obtenidos en sus compras.