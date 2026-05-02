Un herido tras salirse de la carretera en Valdefresno

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre de 55 años ha resultado herido este sábado tras sufrir un accidente de tráfico en el punto kilométrico 1 de la carretera CL-624, a la altura de Valdefresno, cuando el vehículo que conducía se ha salido de la calzada y ha acabado volcando por causas que se investigan.

El suceso se ha producido a lo largo de la jornada del sábado, momento en el que varios testigos han alertado al servicio de emergencias 112 tras el siniestro. Según la información disponible, el turismo se ha salido de la vía en circunstancias aún no esclarecidas, terminando finalmente volcado fuera de la carretera.

Como consecuencia del accidente, el conductor, un varón de 55 años, ha resultado herido. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, así como una ambulancia del servicio de emergencias del 112.

Los sanitarios han atendido al herido en el mismo punto del accidente, procediendo a su traslado al Hospital de León.