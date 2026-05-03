El Archivo histórico minero estará listo para el año 2027

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Caboalles De Abajo Creado: Actualizado:

Los trabajos del Archivo Histórico de las Familias Mineras, de la pedanía lacianiega de Caboalles de Abajo, estarán finalizados en su totalidad la próxima primavera, «para la feria del libro del 2027 estará acabado todo el conjunto» según explicó Jorge Guerra, representante de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, durante la inauguración de la feria del libro, ubicada en este enclave minero y que se iniciaba con una visita al mismo.

En este sentido, Jorge Guerra señaló que si bien la tarea de recuperación y el área expositiva ya estaban terminadas, otras actuaciones como las de las zonas ajardinadas y el ágora para actividades al aire libre todavía estaban sin concluir.

Tras esta visita, el programa continuó con las presentaciones literarias, entre las que se encontraba «Las madrinas» cuya autora es Aitana Castaño, quien estuvo acompañada por el periodista lacianiego, Carlos Sobrín. Asimismo, la autora leonesa Mercedes González también presentó su libro «De minería y poetas». Y un poco más tarde, se contó con una mesa redonda para finalizar la oferta literaria. Una jornada en la que también se pudo disfrutar de platos típicos de la zona como los bollos preñados, los fisuelos. También hubo espacio para la música, de la mano de de la artista Vanesa Muela, el lacianiego, Hectorín y el grupo de bailes tradicionales La Payetsa.