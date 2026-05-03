La nulidad de la tasa de basuras deja en el aire 5,9 M€ de recaudación para la Diputación de León

La anulación de la ordenanza fiscal de la tasa de recogida y tratamiento de residuos domésticos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha abierto un escenario de incertidumbre económica para la Diputación de León, que podría ver comprometidos cerca de seis millones de euros previstos en sus presupuestos de 2026.

En concreto, las cuentas provinciales contemplaban unos ingresos de 5.957.280 euros por este concepto, lo que suponía un incremento de más de 200.000 euros respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, la nulidad declarada por el tribunal deja en el aire la efectividad de estos ingresos, especialmente ante la posibilidad de que ciudadanos y empresas recurran los recibos.

Pese a este contexto, la institución provincial ya ha anunciado que mantendrá el cobro de la tasa durante este año, apoyándose en que la sentencia no es firme y en su intención de presentar recurso de casación. Se trata de uno de los tributos más relevantes en términos recaudatorios, lo que explica la decisión de no paralizar su aplicación.

Para los particulares, el importe ronda los 38 euros anuales, una cuantía moderada pero generalizada. En el caso de las industrias y oficinas asentadas en el medio rural, la cifra oscila entre los 92 y los 1.818 euros en función de la superficie, lo que incrementa notablemente el impacto económico y el incentivo para acudir a la vía de impugnación.

Anular la domiciliación

En este escenario, tanto ciudadanos como empresas disponen de mecanismos legales para recurrir los recibos que se les giren. El primer paso recomendado por fuentes jurídicas es evitar la domiciliación automática del pago o, en su caso, comunicar a la Diputación la voluntad de que no se cargue en cuenta, con el fin de que se produzca una notificación formal del acto de liquidación. Este trámite resulta clave para poder iniciar posteriormente cualquier reclamación.

Una vez notificada la liquidación, los interesados disponen de un plazo de un mes para interponer un recurso de reposición ante la propia Diputación. En este recurso pueden esgrimirse argumentos ya recogidos en la sentencia que ha declarado la nulidad, así como otros motivos de fondo. Entre ellos, destacan la posible insuficiencia del informe económico-financiero —especialmente por la falta de individualización del coste del servicio— o defectos en el contenido de la ordenanza, como la ausencia de regulación clara de los regímenes de declaración e ingreso, tal y como exige la normativa de haciendas locales.

No obstante, en esta fase no se admiten determinados argumentos de carácter formal por cuanto el único recurrente que ha planteado una impugnación directa es el letrado Antonio Villacorta.

Si el recurso de reposición es desestimado, ya sea de forma expresa o por silencio administrativo, se abre la vía contencioso-administrativa. En este caso, los afectados pueden acudir a los tribunales para impugnar indirectamente la ordenanza y solicitar, además, la suspensión cautelar del pago mientras se resuelve el litigio.

Este proceso podría prolongarse en el tiempo, especialmente teniendo en cuenta que la eventual resolución del recurso de casación anunciado por la Diputación no cerraría necesariamente el conflicto.