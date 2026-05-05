La Diócesis de Astorga participará el 7 de junio en la misa con el papa León XIV en Madrid

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La Diócesis de Astorga participará el 7 de junio en la santa misa que el papa León XIV presidirá en la plaza de Cibeles, en Madrid, con motivo de su viaje apostólico a España, una cita que se espera multitudinaria y que coincidirá con la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, una de las celebraciones más significativas del calendario litúrgico.

Ante la importancia de este acontecimiento eclesial, la Diócesis está organizando la participación de los fieles que deseen acudir al encuentro con el Santo Padre, para lo que tiene previsto fletar dos autobuses que partirán desde Ponferrada y Astorga, facilitando así el desplazamiento de los diocesanos, que podrán inscribirse hasta el 18 de mayo.

La Diócesis de Astorga animó hoy a todos los fieles a sumarse a esta peregrinación, que permitirá “compartir un momento histórico para la iglesia en España”, en el marco de una celebración tan significativa como la solemnidad del Corpus Christi.