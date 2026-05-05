CSIC licita un contrato de 400.000 euros para el Instituto de Ganadería de Montaña

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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con la Universidad de León (ULe), ha licitado un contrato estimado de 407.563 euros para el servicio de apoyo a la finca experimental del Instituto de Ganadería de Montaña (IGM). Es un centro de investigación mixto con sede en la provincia de León y especializado en la modernización y sostenibilidad de los sistemas ganaderos tradicionales, informaron este martes fuentes de las entidades licitadoras.

Según publicó este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el contrato tendrá una duración de dieciocho meses a partir del 1 de junio de 2026, y se adjudicará mediante procedimiento abierto, primando fundamentalmente la oferta económica, que tendrá un peso del 81 por ciento en los criterios de valoración.

La licitación tiene como objetivo garantizar el correcto funcionamiento de la finca experimental de Ganadería de Montaña, ubicada en la Finca Marzanas, en Grulleros, una infraestructura clave para el desarrollo de los proyectos científicos del IGM y para la transferencia de conocimiento al sector agroganadero.

El Instituto de Ganadería de Montaña es un centro mixto de titularidad compartida entre el CSIC y la Universidad de León, constituido en 2008 con el fin de alcanzar una masa crítica de personal investigador que permitiera abordar proyectos multidisciplinares en el ámbito de la ganadería.

El IGM se ha consolidado como un referente en la investigación aplicada a la ganadería de rumiantes, especialmente en sistemas extensivos y de montaña. Su actividad científica se centra en mejorar la sostenibilidad de la producción ganadera, integrando aspectos como la nutrición, la sanidad animal, el bienestar de los animales, el rendimiento productivo y la relación entre los sistemas ganaderos y el uso del territorio. En este sentido, la investigación que se desarrolla en el centro busca no solo optimizar la eficiencia productiva, sino también poner en valor los servicios ambientales y paisajísticos asociados a la actividad ganadera.

Las empresas interesadas en optar a este contrato podrán presentar sus ofertas hasta las 14 horas del 11 de mayo, exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La apertura de las ofertas está prevista para el 19 de mayo.