Legumbres Luengo prevé aumentar su producción

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La empresa Legumbres Luengo ha solicitado ampliar la concesión de agua subterránea que utiliza en su planta de procesado y envasado situada en el municipio leonés de Riego de la Vega. La petición ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y se encuentra en fase de información pública.

La solicitud se tramita ante la Confederación Hidrográfica del Duero y plantea modificar las características de una concesión ya autorizada para incrementar el volumen máximo anual de agua desde los 150.000 metros cúbicos actuales hasta los 200.000. El objetivo es atender el aumento de la producción de la planta industrial dedicada al procesado y envasado de legumbres.

El aprovechamiento cuenta con un caudal máximo instantáneo de 20,80 litros por segundo y se abastece mediante cuatro captaciones de agua subterránea situadas en distintas parcelas del término municipal. Entre ellas se incluyen un pozo de seis metros de profundidad y tres sondeos, dos de ellos de 225 metros y otro de 100 metros.

Para la extracción del agua se prevé el uso de cuatro bombas de impulsión con potencias de 5,5, 10 y 20 caballos. Las aguas proceden de la masa subterránea denominada Aluvial del Órbigo y La Maragatería. El anuncio abre ahora un periodo de información pública de un mes.