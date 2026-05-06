Nuevo taller de empleo en Valencia de Don Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un nuevo Programa Dual de Formación y Empleo Coyanza Integra ha comenzado en Valencia de Don Juan. Esta semana el alcalde, José Jiménez, y el teniente alcalde, Ricardo Barrientos, acompañaron a los integrantes de esta iniciativa. Jiménez manifestó que el objetivo es que los participantes accedan al mercado laboral. Los trabajadores realizarán una formación práctica que les preparará y formará para el mercado laboral. Se ha dado comienzo a la Acción de Formación y Empleo perteneciente al Programa Dual de Formación y Empleo de la Junta de Castilla y León y coofinanciado por el Fondo Social Europeo y promovido por el consistorio. El proyecto es de la especialidad de Jardinería. Una vez finalicen su formación, obtendrán el certificado.