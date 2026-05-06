Jornada para emprendedores en la Cámara de Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio de Astorga acogerá el próximo 14 de mayo una jornada informativa centrada en dar a conocer los nuevos apoyos del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León dirigidos al tejido empresarial de la comunidad.

El encuentro, que se celebrará a las 11:00 horas en la sede de la Cámara, está organizado en colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda y se enmarca dentro del programa de comunicación de Icecyl , cuyo objetivo es acercar a pymes y emprendedores las herramientas disponibles para mejorar su competitividad.

Durante la jornada, de carácter gratuito, se presentarán las distintas líneas de ayudas económicas orientadas a la creación de empresas, el impulso de proyectos de I+D, la innovación en pymes o la elaboración de planes estratégicos. Asimismo, se abordarán las oportunidades de internacionalización, incluyendo la participación en ferias, acciones de promoción comercial y asesoramiento personalizado.

El acto contará con la participación del presidente de la Cámara, Juan José Alonso Martínez, y del director territorial de Icecylen León, José Manuel Frade Nieto, quien será el encargado de detallar las novedades.