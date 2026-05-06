Jornada para emprendedores en la Cámara de Astorga
Presentan los nuevos apoyos de Icecyl
La Cámara de Comercio de Astorga acogerá el próximo 14 de mayo una jornada informativa centrada en dar a conocer los nuevos apoyos del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León dirigidos al tejido empresarial de la comunidad.
El encuentro, que se celebrará a las 11:00 horas en la sede de la Cámara, está organizado en colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda y se enmarca dentro del programa de comunicación de Icecyl , cuyo objetivo es acercar a pymes y emprendedores las herramientas disponibles para mejorar su competitividad.
Durante la jornada, de carácter gratuito, se presentarán las distintas líneas de ayudas económicas orientadas a la creación de empresas, el impulso de proyectos de I+D, la innovación en pymes o la elaboración de planes estratégicos. Asimismo, se abordarán las oportunidades de internacionalización, incluyendo la participación en ferias, acciones de promoción comercial y asesoramiento personalizado.
El acto contará con la participación del presidente de la Cámara, Juan José Alonso Martínez, y del director territorial de Icecylen León, José Manuel Frade Nieto, quien será el encargado de detallar las novedades.