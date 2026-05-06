El PSOE de Sahagún critica que una edil del PP se presenta al cargo de alguacil

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PSOE de Sahagún ha manifestado su preocupación ante la candidatura de una concejala del Partido Popular al puesto de alguacil en el Ayuntamiento, una decisión que, según la formación socialista, «no vulnera la legalidad vigente», pero sí plantea «importantes dudas desde el punto de vista ético y de la integridad institucional».

Desde el grupo socialista consideran que optar a un empleo dentro de la misma institución en la que se ejerce como representante política evidencia «una falta de separación entre responsabilidades públicas y aspiraciones personales», lo que podría comprometer la objetividad en la gestión municipal.

El concejal socialista Alfonso Vallecillo ha defendido que el acceso al empleo público debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad, y ha advertido de que en este caso «surgen dudas razonables sobre si el proceso podrá garantizar plenamente estos valores». Asimismo, ha señalado que, aunque la candidatura pueda ser legal, «desde el punto de vista ético es claramente cuestionable y genera un evidente conflicto de intereses».

Vallecillo también ha recordado que los cargos de concejala y trabajadora municipal son incompatibles.