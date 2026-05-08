«Que tengamos que recorrer Asturias para meternos en un agujero"

Los cuatro mineros de Mina Miura iniciaron este viernes su marcha minera, bajo el lema «Mina Miura en lucha por nuestro empleo y el futuro del Suroccidente», tras un encierro de quince días en la citada explotación. Una marcha minera que tendrá seis etapas y con la que pretenden llegar a Oviedo para hacerse oir en la Junta General del Principado, con el objetivo de exigir al empresario el pago las nóminas que se les adeuda desde hace diez meses a los trabajadores, algunos leoneses, así como el mantenimiento de la actividad. Los cuatro mineros, que estarán acompañados por otros compañeros en distintos tramos, cubrirán los más de 150 kilómetros entre la explotación minera, ubicada en Tormaleo (Ibias) y Oviedo.

Tras finalizar esta etapa, en Vega de Rengos, el portavoz de estos mineros, José María Pérez ha señalado que «estamos agotados fisicamente, pero con los ánimos arriba», a la vez que se preguntaba que «¿Quién diría que estamos recorriéndonos toda Asturias para pedir que nos dejen meternos en un agujero a arrancar carbón?. En este sentido, su compañero y vecino de Villablino, Santiago Gonzalez destacaba el apoyo recibido por los vecinos, tanto asturianos como leoneses.

Uno de los momentos más emotivos que se vivió fue cuando estos cuatro trabajadores llegaron a su destino, Vega de Rengos, donde estaban esperandolos sus compañeros mineros de la empresa TYC Narcea para darles su apoyo y ofrecerles un pincho.

Además, se daba a conocer este jueves que el Servicio de Minas del Principado ha elevado a muy grave la infracción en materia de seguridad cometida por la empresa Carbones La Vega, propietaria de Mina Miura, por lo que su propuesta de sanción se incrementa hasta 30.000 euros.

Según detalló la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, esta propuesta de sanción se plantea tras la visita realizada el pasado 30 de abril al yacimiento por dos inspectores, en la que se volvió a acreditar que la empresa seguía sin garantizar la seguridad y sin disponer de director facultativo, pese a que varios trabajadores permanecían en el interior de la explotación.La compañía ya fue sancionada con 3.000 euros por estos mismos hechos tras una visita realizada el 24 de abril.

Por la reiteración en el incumplimiento de la normativa y por no atender los requerimientos de la autoridad minera, se considera que Carbones La Vega ha cometido una infracción muy grave por la comisión simultánea de dos infracciones graves, y por este motivo se plantea una sanción de 30.000 euros. y para el director facultativo una sanción de 900 euros, así como la suspensión de sus funciones durante seis meses.