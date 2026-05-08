Los murciélagos toman los colegios del Alto Bernesga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga ha puesto en marcha una nueva edición de su programa de educación ambiental dirigido a centros educativos bajo el título «Guardianes de la Noche», una iniciativa divulgativa centrada en el conocimiento, la protección y la importancia ecológica de los murciélagos en este espacio natural.

El proyecto está dirigido al alumnado de los centros educativos ubicados en el territorio de la Reserva y da continuidad a una línea de trabajo ya consolidada en años anteriores, en los que se desarrollaron diferentes actividades educativas sobre la biodiversidad y el medio ambiente del entorno.

Hasta la fecha, el programa ya ha celebrado dos sesiones con una participación activa del alumnado. La primera tuvo lugar el 20 de abril en el CEIP Santa María de Arbas, en Villamanín, mientras que la segunda se desarrolló el 4 de mayo en el CEIP San Miguel Arcángel, en Ciñera. En ambas jornadas se combinaron contenidos divulgativos con actividades dinámicas adaptadas a las distintas edades.

El programa continuará durante las próximas semanas con nuevas sesiones en otros centros del territorio. El 11 de mayo llegará al CEIP Federico García Lorca, en La Pola de Gordón, y el 18 de mayo será el turno del IESO de La Pola de Gordón, completando así esta nueva edición de actividades educativas.

«Guardianes de la Noche» tiene como objetivo principal despertar la curiosidad del alumnado por la fauna local, acercar el conocimiento de especies como los murciélagos —frecuentemente desconocidas o rodeadas de mitos— y poner en valor su papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas.

Además de la divulgación científica adaptada al entorno escolar, el programa busca fomentar actitudes de respeto y conservación del patrimonio natural de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, reforzando la conexión entre la comunidad educativa y su entorno más cercano.

Esta iniciativa cuenta con la financiación de la Diputación de León, en el marco de su apoyo a proyectos de educación ambiental y sensibilización en el medio rural, consolidando así el compromiso institucional con la protección del medio natural.