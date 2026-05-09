Santa María de Ordás ensalza lo bueno del campo, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El recinto ferial de Santa María de Ordás se convirtió este sábado en el escenario de la Feria Tierras de Ordás dedicada a la ganadería y la agroalimentación y que este año celebra su segunda edición. Aunque el tiempo no acompañó, la feria celebró la primera de sus dos jornadas en la que no faltaron la romería de caballos de monta, al concentración y el desfile de pendones o la exhibición ecuestre. La feria continuará este domingo, además de con los puestos, con la misa, la esquila de ovejas o la degustación de productos de la zona que dará paso a la clausura a las 16 horas.