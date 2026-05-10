El Priorato congrega a la comarca del Esla

Publicado por José María Campos Gradefes Creado: Actualizado:

El monasterio de San Miguel de Escalada ha acogido este domingo la festividad del Día del Priorato, una jornada organizada por la Asociación Cultural Priorato de Escalada que ha congregado a numerosos fieles y autoridades. El acto central ha sido la celebración de la misa por el rito hispano-mozárabe, oficiada por monseñor don Luis Ángel de las Heras, obispo de la diócesis de León, y acompañada por las voces de la Coral Isidoriana.

Esta tradición, que busca festejar al santo patrón y recuperar la memoria histórica del enclave, tiene sus raíces en la iniciativa que Luis Almarcha impulsó en 1948 tras la restauración del monasterio. Aunque la figura del prior es clave en este festejo, el prior actual, Ángel Sahagún, no ha podido asistir hoy por motivos de última hora, aunque el espíritu de convivencia alrededor de los valores de la comarca del Esla ha permanecido intacto durante toda la mañana.

El acto ha contado con un sólido respaldo institucional. Entre los asistentes se encuentran Emilio Manuel Martínez Morán, diputado de Cultura; la alcaldesa de Mansilla de las Mulas, Vicenta García; y los alcaldes de Gradefes, David Sánchez Ferreras, Mansilla Mayor, José Alberto Martínez Llorente, y Villasabariego, Jorge Sánchez Cordero. Todos ellos han acudido unidos bajo la marca «Ruta de los Monasterios del Esla», reforzando el vínculo entre los pueblos cercanos y la asociación.

Durante la homilía, el señor obispo ha enmarcado las lecturas de este domingo en un mensaje de esperanza. Ha invitado a los presentes a mirar el misterio del «Día del Señor» sin miedo, presentando a San Miguel como guía para formar parte de un «cielo estrellado». En sus palabras, ha hecho un llamamiento a mantener una oración constante y a no dejarse adormecer por las preocupaciones o las superficialidades del día a día.

A pesar de la amenaza de lluvia, el tiempo ha dado una tregua tanto a la entrada como a la salida del templo. Esto ha permitido que, tras la ceremonia religiosa y el posterior concierto de la Coral Isidoriana, la asociación agasaje a los asistentes con las tradicionales pastas y mistela.

Con este encuentro, la Asociación Priorato de Escalada reafirma un compromiso que mantiene desde hace más de treinta años. Al finalizar la jornada, los organizadores emplazan a los vecinos y visitantes para la próxima edición, que se celebra cada segundo domingo de mayo. El monasterio se consolida como una joya cultural y espiritual de la provincia.