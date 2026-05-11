Benito García, 'Escarpizo' ya es Hijo Adoptivo de Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga vivió el sábado un acto solemne y emotivo en el salón de plenos del Ayuntamiento, que registró una gran afluencia de público con motivo de la concesión del título de Ciudadano de Honor con Distinción de Hijo Adoptivo a don Benito García Álvarez, conocido artísticamente como «Escarpizo». El reconocimiento, aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, distingue la extensa trayectoria del homenajeado, su vinculación con la ciudad y su aportación al ámbito artístico y cultural a lo largo de su vida. A sus 87 años, durante el acto estuvo arropado por familiares, amigos y vecinos tanto de Astorga como de su localidad natal, Otero de Escarpizo.

Durante la ceremonia, el alcalde José Luis Nieto, recordó el Reglamento de Honores y Distinciones de la ciudad de Astorga, así como el carácter excepcional de esta distinción, reservada para quienes han prestado servicios relevantes o han contribuido de manera notable al prestigio de la ciudad. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado una intensa actividad docente, artística y expositiva, participando en más de un centenar de exposiciones en España, Europa y América. Su obra está presente en museos, academias e instituciones de varios países. El acto concluyó con un reconocimiento a la figura del homenajeado