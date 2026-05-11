Un menor herido tras una colisión por alcance en la Avenida Laciana de Villablino

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico registrado en la tarde de este lunes en el casco urbano de Villablino se ha saldado con un menor de edad herido. El incidente tuvo lugar en la Avenida Laciana, concretamente a la altura del número 26, cuando dos turismos colisionaron por alcance por causas que aún se están investigando.

El centro de emergencias recibió el aviso a las 15:32 horas, alertando sobre el choque entre los dos vehículos. Según los testigos presenciales, se solicitó asistencia médica inmediata para un varón de unos 10 años que viajaba en uno de los coches. A pesar de encontrarse consciente en todo momento, el menor manifestaba un fuerte dolor en el cuello como consecuencia del impacto.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local de Villablino y de la Guardia Civil de Tráfico, quienes se encargaron de regular la circulación en la zona para evitar nuevas retenciones. Asimismo, el centro de emergencias sanitarias Sacyl envió un recurso asistencial al punto del accidente para evaluar y atender al pequeño herido.

Las autoridades trabajan ahora en el atestado para esclarecer las circunstancias exactas de la colisión, mientras que el tráfico en la principal arteria de la localidad recuperó la normalidad poco después de la intervención de los servicios de emergencia.