Un hombre de 70 años herido tras un choque frontal en la N-601 a la altura de Villamoratiel de las Matas

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un aparatoso accidente de tráfico tuvo lugar durante la tarde de este lunes en la carretera N-601, concretamente en el kilómetro 297, dentro del término municipal de Villamoratiel de las Matas. El centro de emergencias recibió una alerta a las 20:25 horas informando sobre una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta, un impacto de gran intensidad que activó los protocolos de seguridad y asistencia inmediata en la zona.

Como consecuencia del choque, se solicitó asistencia médica urgente para un varón de aproximadamente 70 años. Según los primeros informes, el hombre resultó herido debido al fuerte impacto y a la activación de los sistemas de seguridad del vehículo, concretamente tras saltar los airbags en el momento de la colisión. A pesar de la gravedad visual del siniestro por el tipo de choque, la rápida intervención de los servicios de socorro permitió una evaluación temprana del afectado.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación y levantar el atestado pertinente, así como personal sanitario de Sacyl. El servicio de salud envió un recurso asistencial al lugar para estabilizar al herido y proceder a su posterior traslado. Por el momento, se desconocen las causas exactas que provocaron la invasión del carril contrario y el posterior impacto frontal entre ambos vehículos.