Borja Sánchez vuelve a negar responsabilidades políticas en el accidente de Cerredo

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El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez ha vuelto a replicar este martes al PP que "el accidente en Cerredo el 31 de marzo del año pasado se produjo porque en esa mina, en esa explotación, se estaba realizando una actividad clandestina de ocultar esa extracción de carbón sin las mínimas medidas de seguridad y de la que es responsable únicamente la empresa y el director facultativo". "Todos lo sabemos, el PP también", dijo.

La pregunta del diputado del PP, Luis Venta Cueli, planteada al consejero fue si desde el Gobierno siguen negando la responsabilidad de su Gobierno en que fuese posible el accidente de la mina de Cerredo.

Borja Sánchez ha pedido al PP que se aproximasen a los hechos con rigor y que se realice un análisis responsable de los hechos sin lanzar según convenga ciertas acusaciones. Además ha pedido dejar trabajar a la justicia que será la que señalará rápidamente a los responsables.

"Lo que sí que me gustaría, porque habla mucho de ello, pero me gustaría que me indicase con precisión, y ya que al parecer la administración está relacionada con el accidente de Cerredo, según su parecer, a mí me gustaría que me indicase con precisión en qué página concreta de las 317 que conforman el informe de la Inspección General de Servicios se afirma que el accidente mortal de Cerredo fue responsabilidad del gobierno de Asturias. A mí me gustaría que lo señalasen. Si lo saben, señálenlo", dijo el consejero en respuesta al PP.

Así ha insistido en que resulta imprescindible dejar constancia de que la responsabilidad por la muerte de los cinco trabajadores recae en Blue Solving y en el director facultativo de la mina que son los que están siendo investigados por la justicia.

"EL GOBIERNO NO QUIERE LLEGAR HASTA EL FINAL"

Desde el PP, Luis Venta Cueli ha acusado al Gobierno de estar "aliados con los delincuentes y no con la legalidad" y eso "costó la vida a seis personas".

"Si todos hubiesen dicho la verdad sobre Cerredo, no tendríamos ahora cinco muertos. No hay responsables políticos para este gobierno y consejero, usted ya está en esta deriva de negar las responsabilidades", dijo el diputado del PP.

Considera el diputado del PP que desde el Gobierno no querían investigación porque querían tapar su negligencia que ha costado la vida de seis mineros. "Se negaban a abrir una comisión de investigación e intentaron desacreditarla para justificar su negativa. Ahora intentan desacreditar también meses de trabajo y menospreciar el dictamen inicial", dijo el parlamentario del PP.

AYUDAS A LAS FAMILIAS

Por otra parte el también 'popular', Rafael Alonso, ha preguntado al consejero a qué se deben las contradicciones del Gobierno sobre la indemnización a las familias de las víctimas del accidente, a lo que Borja Sánchez ha indicado que no existe ninguna contradicción al respecto.

"Estamos hablando de un asunto que es complejo, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista administrativo", dijo el consejero que añadió que se requiere de "la máxima seguridad jurídica y del máximo consenso".

Ha explicado el consejero que el Gobierno quiere realizar el diseño de estas ayudas en el marco del diálogo social junto con agentes sociales y patronal porque hay cuestiones administrativas legales que hacen que este tema tenga muchas aristas.