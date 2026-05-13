Astorga avanza en hacerse una ciudad más accesible

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Concejalía de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Astorga ha informado en un comunicado de que la brigada municipal continúa desarrollando trabajos de mejora en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de atender las necesidades de accesibilidad y movilidad de los vecinos y vecinas.

En esta ocasión, las actuaciones se han centrado en la adecuación y mejora de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

Durante las últimas semanas, el personal municipal ha llevado a cabo el repintado de todas las plazas existentes, una intervención que permite mejorar su visibilidad y su estado de conservación.

Nuevas plazas

Además, el consistorio maragato ha procedido a habilitar nuevas plazas en distintos barrios del municipio donde hasta ahora no existían este tipo de espacios reservados, con el fin de facilitar el acceso y la movilidad de quienes necesitan este servicio en su día a día.

Desde el Ayuntamiento de Astorga se ha querido destacar también la importancia de las solicitudes y propuestas vecinales recibidas a través de la Oficina de Atención al Ciudadano. Estas comunicaciones han permitido detectar necesidades concretas en diferentes zonas de la ciudad y planificar actuaciones acordes a las demandas vecinales, tal y acomo asevera el consistorio.

Con estas intervenciones, el área de Mantenimiento Urbano continúa avanzando en su objetivo de dotar a la ciudad de infraestructuras más accesibles, cómodas y adaptadas para todas las personas, reforzando así el compromiso municipal con la inclusión y la mejora del espacio público.