Ecologistas en Acción sostiene que la viabilidad de la Red de Calor de León "no está demostrada"

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Ecologistas en Acción ha manifestado este miércoles que la viabilidad de la Red de Calor de León "no está demostrada" y ha recordado que el estudio de viabilidad es obligatorio con carácter previo a la licitación de las obras.

La organización ha registrado un documento en el Ayuntamiento de León en el que solicita que se haga público el informe de viabilidad económico-financiera que ha justificado el otorgamiento, por la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado día 8 de mayo, de la licencia de obras para la central de biomasa en Puente Castro y para los primeros kilómetros de tuberías de la Red de Calor, un actuación que según las recientes declaraciones del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la Junta licitará en las próximas semanas.

Dada la magnitud de la inversión prevista, del tamaño de la central térmica proyectada y de la complejidad de la intervención urbanística que requiere el despliegue de la Red de Calor en el municipio, el informe o estudio de viabilidad solicitado, ha insistido, es vinculante y obligatorio con carácter previo a la licitación de las obras.

En este sentido, Ecologistas en Acción ha explicado que la exigencia del informe de viabilidad viene impuesta por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (artículo 247) y por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local (artículo 7.4).

Por ello el Ayuntamiento de León tiene la obligación de evaluar la repercusión que tendrá la implantación de la Red de Calor en el presupuesto municipal a lo largo del tiempo, según ha informado a Europa Press en un comunicado Ecologistas en Acción.

Dicha obligación, ha precisado, viene reforzada por el hecho de que el servicio que se oferta (agua caliente sanitaria y para calefacción) no es competencia directa del Ayuntamiento, sino de Somacyl.

En este contexto, ha concretado que el estudio de viabilidad "no es una mera formalidad", sino que debe ser funcional e incluir previsiones de demanda, fuentes de financiación, costes de explotación, las inversiones necesarias y análisis de riesgos.

Al respecto, ha señalado que no se conoce padrón de potenciales clientes; no se ha informado de las tarifas y costes de enganche que tendrán que asumir los usuarios; las subvenciones públicas o créditos que se barajan "son meras especulaciones"; los costes de explotación "son desconocidos" y tampoco se conoce el presupuesto de ejecución de los primeros 30 kilómetros de la red de tuberías, cuyo proyecto no se ha sometido a información pública.

Para la organización ecologista se trata de un proyecto "contaminante, innecesario y lesivo" para los intereses de la ciudadanía leonesa, motivo por el cual ve necesario rechazarlo no solo en los tribunales de justicia, donde vecinos y ecologistas han interpuesto varios recursos contencioso-administrativos, sino también en las calles.

Por ello ha expresado su apoyo a la concentración de protesta convocada por las asociaciones vecinales de La Lastra y Puente Castro que tendrá lugar este sábado a las 12.00 horas en la glorieta donde confluyen la avenida de la Lastra y la calle La Flecha, en la entrada a la zona deportiva de Puente Castro.