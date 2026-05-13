Investigadoras de la ULE acercan la ciencia a toda la provincia con el festival ‘Pint of Science’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Más de 40 investigadores e investigadoras de la Universidad de León llenarán de ciencia bares y espacios de encuentro de nueve localidades leonesas con motivo de la undécima edición del festival internacional ‘Pint of Science’, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de mayo.

La iniciativa divulgativa busca acercar el conocimiento científico a toda la ciudadanía y reducir la brecha entre la investigación y los territorios alejados de los grandes núcleos urbanos a través de charlas, monólogos y experimentos en un lenguaje cercano y accesible.

León, Astorga, Ponferrada, Sahagún, Valdefresno, Valdevimbre, San Andrés del Rabanedo, Mansilla Mayor y Crémenes serán escenario de una programación gratuita y abierta al público que combinará divulgación científica y diálogo directo entre investigadores y asistentes en espacios cotidianos como bares y cafeterías.

Uno de los principales objetivos de este festival, según destaca la investigadora de la ULE, Sofía Blanco, es “sacar la investigación de las aulas y los laboratorios para compartirla en espacios cercanos y abiertos a todo el mundo”, convirtiendo la divulgación científica “en una conversación” en la que el público pueda preguntar, dialogar y descubrir cómo la investigación que se desarrolla en la provincia conecta directamente con la vida cotidiana.

Estas nueve localidades forman parte de las 114 ciudades y municipios de todo el país en los que se desarrollará alguna actividad de ‘Pint of Science’, que alcanza su undécima edición consolidado como una de las principales iniciativas internacionales de divulgación científica y que este año refuerza especialmente su presencia en territorios alejados de los grandes circuitos culturales y científicos.

ESCENARIOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

En León capital, las charlas se desarrollarán durante los tres días del festival en los bares Silver y LeBon, con una programación multidisciplinar que combinará ciencia, arte, historia, deporte y sostenibilidad. Entre las ponencias destacan ‘Dime qué comes y te diré quién eres’, ‘Cultivos del futuro: la genética que nos alimentará’, ‘Neandertales de El Sidrón, tan cerca y tan lejos’ o ‘Medicina de precisión contra el cáncer de mama’. También se abordarán cuestiones relacionadas con el lenguaje y la comunicación, el fútbol moderno, la recuperación de ecosistemas, la inteligencia artificial o el análisis de datos aplicado al enoturismo sostenible.

En Ponferrada, el bar Coherencia Ecobar reunirá el lunes 18 de mayo distintas propuestas centradas en sostenibilidad, inteligencia artificial y consumo responsable, con charlas como ‘Los agujeros que tenemos’, ‘La casa que sabe lo que vas a gastar antes que tú’, ‘Tras la máscara del greenwashing’ y ‘Viajes corporativos con propósito: IA + Marketing’.

Asimismo, el bar The Garrison de San Andrés del Rabanedo acogerá charlas vinculadas a la salud y la investigación biomédica, entre ellas ‘Reparación low-cost: deja que tus células madre hagan el trabajo’, ‘Sin jubilación a la vista: el problema de las células ancianas’ y ‘Tu cerebro tiene seguridad privada: se llama microglía’.

En Astorga, la cafetería Gaudí acogerá el lunes 18 de mayo a las 20:00 horas las charlas ‘Descubre el archivo como tu patrimonio’, de María del Carmen Rodríguez López, y ‘Entrenar plantas para proteger cultivos’, de Diego Rebaque Morán. Un día después, también a las 20:00 horas, será el turno de ‘La microbiota: el universo que vive en ti’, de Esther Nistal González, y ‘Entre recuerdos y cuidados: enfermedades neurodegenerativas’, de Leticia Sánchez Calderón.

Sahagún también se suma a esta edición con una jornada que se celebrará el miércoles 20 de mayo en el bar El Metro y que incluirá ponencias como ‘¿Comprar alimentos ecológicos? ¿Por qué?’, ‘Resaca de los antibióticos: abusar pasa factura’, ‘Bacterias: cómo aprendieron a ganarnos la partida’ y ‘Camino luego existo’.

Por su parte, Mansilla Mayor y Crémenes acogerán charlas centradas en la investigación ganadera y veterinaria con las ponencias ‘Pequeñitos, pero muy matones’, sobre los parásitos compartidos entre personas y ganado, y ‘¿Y si alimentamos a las ovejas con insectos?’. Las sesiones tendrán lugar en el Bar La Escuela, en Las Salas, el martes 19 de mayo a las 19:00 horas, y en el Bar San Miguel de Mansilla Mayor el miércoles 20 a las 20:00 horas.

En Valdefresno, concretamente en el bar Casa del Pueblo de Sanfelismo, el público podrá asistir a distintas ponencias relacionadas con tecnología, humanismo digital, inteligencia artificial y patrimonio lingüístico, con títulos como ‘Tecnología y derecho: filias y fobias’, ‘¿La lengua leonesa puede tener derechos?’ o ‘¿Por qué la Inteligencia Artificial alucina?’.

Por último, Valdevimbre acogerá el miércoles 20 de mayo en la cueva-restaurante El Túnel las charlas ‘En cuestión de segundos: cómo la ciencia se adelanta al tiempo’, impartida por Ana M. Vázquez Casares, y ‘¿Puede la electricidad curar? Una historia sorprendente!’, a cargo de Ana F. López Rodríguez, ambas investigadoras vinculadas a la Universidad de León.