Ante el juez los acusados por fraude millonario en ayudas para el carbón

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de León acoge esta semana y la próxima el juicio por el amaño del carbón que supuso una presunta estafa millonaria y que se destapó en 2017 con la mirada puesta en las empresas Hullera Vasco Leonesa y Peal

La acusación defiende la existencia de un entramado que hacía pasar carbón de exterior o de cielo abierto por carbón de interior para poder cobrar así las subvenciones públicas con las que contaba este último. Un asunto que estos días se aborda en la Audiencia Provincial y que sienta en el banquillo, al menos hasta el próximo lunes, a varios empresarios leoneses vinculados al carbón como Antonio Del Valle, exdirectivo de la Hullera o Juan Manuel Alonso, de Peal.

El juicio comenzó este lunes y este miércoles declararon dos testigos y dos peritos. Los dos primeros abordaron los llamados planes de labores que se realizaban en la explotación minera por parte de la empresa Hullera Vasco Leonesa y en los que se detallaban los trabajos acometidos en la explotación, mientras que los dos peritos expusieron los detalles de los informes que realizaron a petición de varios de los acusados.

El juicio continuará durante los próximos días y para este jueves está previsto que declaren algunos de los acusados ante el juez, además de la exposición de una prueba pericial; mientras que ya el lunes volverán a declarar los acusados para dar paso a la siguiente fase, la del informe y las conclusiones y, quizás, a la intervención de las defensas.

La presunta trama que hacía pasar carbón de exterior por carbón de interior para cobrar ayudas públicas, fue destapada en 2017 y continuó en una querella de la Fiscalía de León contra la Hullera, Peal y Remisa, estas últimas subcontratas de la primera. En aquel entonces, tuvo lugar un registro en las oficinas de la Hullera, donde se requisaron alrededor de 3.000 archivos relativos al citado presunto fraude que podría alcanzar los 15 millones de euros y que se produjo entre los años 2011 y 2015, precisamente cuando el sector minero de la provincia atravesaba uno de sus momentos más complicados.