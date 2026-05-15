Un vehículo queda calcinado tras un aparatoso incendio en San Miguel de la Escalada

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un turismo ha quedado completamente destruido esta tarde tras declararse un incendio repentino por las inmediaciones de San Miguel de la Escalada, en el municipio leonés de Gradefes. El incidente, que tuvo lugar en las cercanías del histórico monasterio mozárabe, generó una gran expectación y alarma entre los vecinos debido a la intensidad de las llamas y a la densa columna de humo negro que se elevaba sobre el paisaje de la ribera del Esla.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron patrullas de la Guardia Civil y efectivos de extinción de incendios. Los bomberos trabajaron intensamente para sofocar el fuego y, sobre todo, para asegurar que las llamas no saltaran a las zonas de pasto y arbolado colindantes, un riesgo latente dadas las condiciones meteorológicas del día.

Aunque el vehículo ha quedado reducido a un amasijo de hierros, la rápida intervención evitó daños personales o daños en el patrimonio arquitectónico de la localidad. Las primeras investigaciones apuntan a un fallo mecánico o eléctrico como la causa más probable del siniestro, mientras el servicio de grúa procedía a la retirada de los restos para despejar la vía.