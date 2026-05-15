Alto Bernesga impulsa la participación vecinal

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La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga celebró el pasado 13 de mayo una nueva reunión de su Consejo de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Villamanín, en una sesión marcada por la incorporación de nuevas asociaciones y empresarios de la comarca. Durante el encuentro, se presentaron varios proyectos vinculados al desarrollo sostenible, la dinamización territorial y la conservación del patrimonio natural. Además, los participantes plantearon propuestas relacionadas con el cuidado de los bosques, iniciativas científicas y nuevas vías de colaboración entre colectivos, lo que denota el creciente interés e implicación de la población local.