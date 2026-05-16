Hospital de Órbigo presenta el programa de las Justas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Hospital de Órbigo ha presentado el programa completo de las XXX Justas Medievales del Passo Honroso, una de las citas históricas y culturales más destacadas de la provincia leonesa, que se celebrará los próximos 6 y 7 de junio. En esta edición tan especial, el Diario de León ejercerá como mantenedor del evento en reconocimiento a su 120 aniversario.

Durante todo el fin de semana, la localidad regresará al siglo XV con un amplio programa de actividades que incluirá mercado medieval, campamentos, espectáculos de fuego, música, danzas, pasacalles y las tradicionales justas en honor a Don Suero de Quiñones.

La programación arrancará el sábado 6 de junio a las 11.00 horas con la apertura del Mercado Medieval y las actividades en el campamento y el rincón infantil. A lo largo de la jornada habrá animación musical, representaciones teatrales y propuestas para los más pequeños, además de la celebración de una misa medieval «Rito y Canto en Latín».

Uno de los momentos más esperados llegará a las 18.30 horas con el tradicional Cortejo de la Villa, en el que damas y caballeros recorrerán las calles para dirigirse al Palenque y participar en bailes y exhibiciones de caballería bajo el título «Solaces bajo tienda y estandarte». La jornada concluirá con la Cena Medieval, la Procesión de Antorchas y el espectáculo de fuego «Vulcano».

El domingo 7 de junio continuará la ambientación medieval con pasacalles, actividades infantiles y la recepción oficial del mantenedor, el Diario de León, prevista para las 11.30 horas. Ya por la tarde, a las 18.30 horas, tendrá lugar el acto central de las fiestas con las Justas Medievales del Passo Honroso de Don Suero de Quiñones, en las que participarán damas, caballeros, pendones, gaiteros, escuderos, monjes y personajes cómicos.

Desde la organización recomiendan acudir vestido de época, concretamente de mediados del siglo XV, recordando además que el atuendo medieval permitirá el acceso al Palenque para disfrutar de la recreación.