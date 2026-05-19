La Sobarriba, de la mano de Fundación Proconsi y la Junta de Castilla y León, avanza en la recuperación de su patrimonio popular y eclesiástico.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Prieto Vielba, ha visitado los trabajos vinculados al proyecto 'Patrimonio popular y eclesiástico en el norte del territorio del Fuero de Alfonso V', una iniciativa promovida por la Fundación Proconsi con la colaboración de la Junta de Castilla y León, Caja Rural, el Ayuntamiento de Valdefresno y la Diócesis de León.

Además del director general de Patrimonio Cultural, asistieron a la visita Luis García Gutiérrez, vicario general de la Diócesis de León; Eduardo Diego Pinedo, delegado territorial de la Junta de Castilla y León; representantes de Caja Rural, del Ayuntamiento de Valdefresno y de las juntas vecinales implicadas en el proyecto, así como el presidente de la Fundación Proconsi, Tomás Castro Alonso.

La jornada permitió a los asistentes comprobar de primera mano el avance real de las actuaciones, visitar algunos de los bienes intervenidos y conocer sobre el terreno tanto las necesidades que motivaron el proyecto como las soluciones que se están desarrollando. Durante el recorrido pudieron apreciar directamente la importancia patrimonial de las iglesias, la torre, los elementos restaurados, los hallazgos aparecidos durante las obras y las nuevas herramientas tecnológicas que acompañarán la futura puesta en valor del conjunto.

Esta primera fase del proyecto se centra en las localidades de Carbajosa de la Sobarriba, Villacil, Villalboñe y Santovenia del Monte, pertenecientes al municipio de Valdefresno y situadas en el norte del área histórica conocida como el “tenor de arriba” de la antigua hermandad de La Sobarriba. El objetivo a largo plazo de la Fundación Proconsi es integrar progresivamente al conjunto de localidades de la comarca en una iniciativa común de investigación, conservación, revitalización, promoción y difusión del patrimonio cultural y artístico, capaz de convertir este territorio en un destino turístico inteligente y de poner en valor sus bienes patrimoniales, como últimos vestigios de su identidad colectiva.

Desde la Fundación Proconsi se subraya que esta actuación responde a una necesidad urgente: intervenir sobre bienes patrimoniales situados en una zona con mucho por descubrir y que presentaban signos de deterioro, falta de mantenimiento, escasa visibilidad turística y ausencia de recursos suficientes para garantizar su conservación a largo plazo. Estos recursos patrimoniales constituyen una parte esencial de lo poco que queda para reconocer, conservar y transmitir la identidad de un territorio con un peso histórico muy notable, ya presente en época celta, romana y medieval, y especialmente vinculado al Fuero de Alfonso V.

El proyecto no se limita a la restauración material de edificios y elementos históricos. Su planteamiento incorpora también la revitalización del patrimonio inmaterial, la creación de recorridos culturales, la formación de la población local, la generación de oportunidades económicas y el fortalecimiento de la identidad comunitaria.

Entre sus principales ejes de actuación figuran la restauración y conservación de bienes arquitectónicos como la iglesia de Carbajosa, la iglesia de Villacil, la torre de Villalboñe y la iglesia de Santovenia del Monte, todos ellos de gran antigüedad, con orígenes que en algunos casos se remontan a los albores del año 1000; la creación de varias rutas culturales por los principales puntos de interés; la promoción de actividades educativas y culturales; y el desarrollo de herramientas de difusión que permitan dar mayor visibilidad al patrimonio de La Sobarriba.

Los asistentes también pudieron conocer las soluciones vinculadas al turismo inteligente que incorpora la iniciativa, entre ellas el uso de la inteligencia artificial y la visión artificial, con la creación de gemelos digitales de las vírgenes románicas de Carbajosa, Solanilla, Villacil y Santovenia, visitables con gafas de realidad virtual; publicaciones interactivas con guías locutadas, material multimedia, fotografías antiguas coloreadas y animadas con inteligencia artificial; sistemas de geoposicionamiento, puntos informativos multimedia y otros recursos destinados a mejorar la experiencia del visitante.

Durante los trabajos se han producido, además, dos hallazgos de notable interés que pudieron ser explicados durante la visita: un baptisterio medieval, uno de los pocos existentes en la región, localizado durante las obras de acondicionamiento del suelo de la iglesia de Villacil; y una hermosa cubierta de madera de finales del siglo XVII en la iglesia de Santovenia del Monte, que refuerza el valor histórico y artístico del edificio.

Con esta visita, el proyecto entra en su fase final antes de su próxima inauguración y se consolida como una actuación de referencia para la recuperación del patrimonio rural leonés, uniendo conservación, innovación tecnológica, identidad local y desarrollo cultural.