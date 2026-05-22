La Audiencia Provincial pone fin al conflicto de los huertos del Órbigo

La Audiencia Provincial de León ha desestimado el recurso presentado por la Asociación para la Conservación de Riego de Huerto y Patrimonio Hídrico contra la Comunidad de Regantes Presa de la Tierra, poniendo así fin al conflicto surgido tras la modernización del regadío en varias localidades de la comarca del Órbigo.

La resolución judicial supone un nuevo respaldo para la comunidad de regantes después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Astorga ya rechazara la denuncia presentada por la asociación. Tras aquella decisión, los denunciantes recurrieron ante la Audiencia Provincial, que ahora vuelve a desestimar sus pretensiones.

El origen del conflicto se remonta a la puesta en marcha, en mayo de 2025, del proceso de modernización del regadío de la Comunidad de Regantes Presa de la Tierra, una actuación que provocó la desaparición del agua en varias presas históricas que atraviesan pueblos de la ribera del Órbigo y que tradicionalmente habían servido tanto para el riego de huertos como para alimentar molinos y pequeños aprovechamientos hidráulicos.

La Asociación para la Conservación de Riego de Huerto y Patrimonio Hídrico denunció entonces que las presas permanecían completamente vacías en localidades como Benavides, Gualtares, San Feliz, Villares, Villarejo, Hospital y Veguellina. Los denunciantes sostenían que la comunidad de regantes estaba incumpliendo el acuerdo suscrito el 28 de diciembre de 2021, en el que se establecía la obligación de mantener un caudal ecológico mínimo de 150 litros por segundo.

Según defendía la asociación, la falta de agua estaba afectando gravemente tanto al ecosistema asociado a las presas históricas —donde habitan peces, anfibios, nutrias, mejillones de agua dulce y otras especies— como al patrimonio hidráulico tradicional y a usuarios industriales vinculados al funcionamiento de antiguos molinos.

Sin embargo, la Audiencia entiende ahora que la obligación de la comunidad de regantes no consistía en garantizar ese caudal, sino en solicitarlo a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), un trámite que, según recoge el auto, los regantes acreditaron haber realizado.

El presidente de la Comunidad de Regantes Presa de la Tierra, Javier Guerra, valoró positivamente la resolución judicial y aseguró que viene a confirmar la postura que la comunidad había mantenido desde el inicio del conflicto.

Guerra subrayó además que el propio tribunal considera inviable el denominado «riego mixto» en la zona modernizada, es decir, mantener simultáneamente el nuevo sistema de modernización y el abastecimiento de las presas tradicionales.

«El problema es que no se puede pretender que los regantes asumamos todo el riego de los huertos», explicó el presidente de la comunidad. «Somos los principales defensores de los molinos y del patrimonio histórico hídrico, pero ese patrimonio tiene unos propietarios, y son ellos quienes tienen que asumir su mantenimiento, no los regantes», añadió.