El empresario minero Victorino Alonso sale el libertad condicional debido a su edad

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El empresario minero Victorino Alonso accedió a la libertad condicional debido a su avanzada edad, según ha adelantado Radio Bierzo. Llevaba casi tres en la prisión de Soto del Real por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por explotar sin licencia la mina a cielo abierto ‘Nueva Julia’, en el municipio de Cabrillanes (León).

El auto destaca su buena conducta a lo largo del tercer grado, del que disfrutaba desde 2024, por lo que ahora se le concede esa libertad condicional, con los requisitos de que deberá dormir siempre en el mismo domicilio, pedir autorización en caso de querer hacerlo en otro lugar, estar siempre localizable, acudir a los controles que se le requieran, notificar cualquier desplazamiento y pagar la responsabilidad civil que se le impuso.