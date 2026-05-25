La romería al Molino de Vegamolín se celebrará el 6 de junio como símbolo de la memoria "viva" de la provincia de León

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La romería al Molino de Vegamolín alcanzará su cuarta edición el próximo día 6 de junio como símbolo de la memoria "viva" de León y para contribuir a la preservación activa de la identidad leonesa y del legado histórico y patrimonial de la provincia.

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, ha participado este lunes en la presentación de la romería junto al alcalde de Barrio de Espinoso de Compludo, José María Morán Fonseca y al representante de la Asociación de Vecinos de Espinoso de Compludo Pedro López Aparicio.

"Garantizar el relevo generacional de nuestras costumbres y mantener en pie los símbolos de nuestra historia es mantener vivo el corazón de León", ha subrayado el diputado.

Por su parte, Pedro López Aparicio ha explicado que la Asociación pretende poner en valor el patrimonio provincial con esta romería histórico-cultural, que consta de un itinerario en estructurado en varias etapas para ahondar en la historia, la arqueología, en las minas de Wolfram y en el molino de Vegamolín.

Se trata de un molino de los más antiguos de la provincia de León que funciona "exactamente igual" que hace cientos de años. Su origen está registrado en el Catastro del Marqués de la Ensenada en 1753, aunque se estima que es "mucho más antiguo".

"SEGUIMOS HACIENDO PAN COMO ANTIGUAMENTE"

José María Morán ha incidido en el carácter antiquísimo del molino, que según los especialistas conserva las piedras originales de granito y funciona mediante el sistema tradicional. "Lo seguimos utilizando igual; seguimos haciendo pan como antiguamente", ha añadido.

Para participar en la romería habrá un autobús gracias a la colaboración de la Diputación Provincial y se prevé la asistencia de unas 150 personas. La cita incluye el recorrido, demostraciones y una degustación de paella.

Los organizadores de la iniciativa han agradecido la colaboración de la Diputación de León para organizar la romería, así como del Ayuntamiento de Ponferrada por su apoyo tras los incendios del pasado verano que afectaron a la zona.