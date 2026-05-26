Tres puntos limpios móviles harán más facil el reciclaje a 42 municipios de León

Suárez-Quiñones entrega las unidades a La Bañeza y a las mancomunidades Sur y El Páramo. Suárez-Quiñones entrega las unidades a La Bañeza y a las mancomunidades Sur y El PáramoRAMIRO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, hizo este martes entrega al Ayuntamiento de La Bañeza y a las mancomunidades Sur de León y El Páramo de un punto limpio móvil, con un camión eléctrico para transportarlo y dos puntos de recarga, por entidad, que suponen una inversión de 373.000 euros para facilitar el reciclaje a 32.000 habitantes de 42 municipios.

Al acto, celebrado en la localidad leonesa de Valencia de Don Juan, asistieron representantes del Ayuntamiento de la Bañeza y de las dos mancomunidades beneficiadas, así como de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León.

Esta es la segunda entrega a entidades locales de la provincia de León de las infraestructuras incluidas en el proyecto estratégico autonómico para la construcción, mejora, digitalización y suministro de puntos limpios móviles, dotado con una inversión global de 25 millones de euros, cofinanciada por la Junta de Castilla y León y por fondos europeos Next Generation EU, de los que casi 5,5 millones corresponden a la provincia leonesa.

Estos suministros permitirán la atención a unos 32.000 habitantes de 42 municipios. En concreto beneficiarán a los 10.000 habitantes de las entidades locales de La Bañeza, San Mamés de la Vega y Santiago de Valduerna; a los 13.000 habitantes de la Mancomunidad Sur de León, así como a los casi 9.000 habitantes de la mancomunidad El Páramo.

En el contexto autonómico esta línea de actuación se estructura en cuatro ejes: la construcción de 24 nuevos puntos limpios fijos, la mejora y adaptación de 42 instalaciones existentes, la digitalización de 46 puntos limpios y la adquisición de 83 puntos limpios móviles. En conjunto el proyecto suma 195 actuaciones distribuidas por toda la Comunidad.

La línea de puntos limpios móviles está concebida para facilitar la recogida separada de residuos en municipios con menor población o con una mayor dispersión geográfica, mediante un sistema itinerante que permitirá acercar el servicio a distintos núcleos de población.

Nuevos equipamientos

Los nuevos equipamientos están preparados para la recogida diferenciada de 22 fracciones de residuos, incluidos los domésticos peligrosos, textiles, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites usados, pilas, baterías y pequeños enseres, lo que amplía la capacidad de separación selectiva y facilita su posterior tratamiento.

En la provincia de León están previstas dentro de esta iniciativa 25 actuaciones. Entre los nuevos puntos limpios fijos se incluyen Astorga, Sariegos, Villadangos (Mancomunidad Alto Órbigo) y Fabero (Mancomunidad del Cía), con una inversión de 1,85 millones de euros.

Asimismo, se mejorarán los dos puntos limpios de León capital, La Bañeza, Ponferrada, Villaquilambre y los dependientes de la Diputación Provincial (Cistierna, La Bañeza, La Robla, Ponferrada, Valencia de Don Juan y Villablino), con una inversión de 1,27 millones de euros.

En cuanto a la digitalización, en León se invertirán 355.000 euros en seis puntos limpios y se llevarán a cabo mejoras a través del Ayuntamiento de León.

Esta actuación se enmarca en la planificación de la comunidad autónoma en materia de residuos.