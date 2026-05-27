La Justicia ordena paralizar la subida de 1.500 reses de Mieres al puerto de Pinos

Aunque ya han empezado a llegar los animales, la subida estaba fijada para los días 29, 30 7 31 de este mes.dl

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ha ordenado la paralización inmediata de la subida de aproximadamente 1.500 cabezas de ganado vacuno procedentes del municipio asturiano de Mieres a los puertos de Pinos, situados en el término municipal de San Emiliano, al considerar que dicha actuación podría vulnerar una sentencia firme dictada en 2024.

La resolución judicial, firmada este 27 de mayo, acuerda iniciar la ejecución forzosa de la sentencia número 28/2024 tras la solicitud presentada por las juntas vecinales de Pinos, Candemuela, San Emiliano y Villargusán, junto a la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores.

Según el auto, varios ganaderos de Mieres ya habían comenzado a trasladar animales a terrenos del municipio leonés y estaba previsto culminar la subida a lo largo de esta semana. El juzgado considera que la actuación del Ayuntamiento mierense supone una conducta «frontalmente contraria» al fallo judicial firme que declaró ilegal la vía de hecho relacionada con el aprovechamiento ganadero de estos montes.

Por ello, el tribunal requiere al Ayuntamiento de Mieres para que «cese de forma inmediata en la vía de hecho declarada, absteniéndose de autorizar, organizar, facilitar, permitir por omisión, certificar o llevar a cabo cualquier actuación de servicio o fomento de la ganadería en los puertos del término municipal de San Emiliano».

El auto añade además que el consistorio deberá «abstenerse de permitir la subida de las cabezas de ganado vacuno prevista para los días 29, 30 y 31 de mayo de 2026, adoptando las medidas necesarias para impedir que en los puertos de su propiedad entre ganado de explotaciones de su término municipal».

La resolución va más allá y establece que, «para el caso de que el ganado hubiera sido ya, total o parcialmente, subido a los puertos al tiempo de la notificación de la presente resolución, proceda de inmediato y a su exclusiva costa a su retirada de los pastos en cuestión».

Asimismo, el Ayuntamiento dispone de un plazo improrrogable de dos días para comunicar al órgano judicial «las concretas actuaciones adoptadas para el cumplimiento del fallo» de la sentencia firme.

Uno de los aspectos más contundentes del auto es la advertencia expresa sobre las posibles consecuencias legales derivadas de un incumplimiento. El magistrado señala que «en caso de no verificarlo así procederá la imposición de multas coercitivas y/o de multas por mala fe procesal», además de dejar «a salvo el deducir testimonio para incoar diligencias penales por delito de desobediencia a la autoridad judicial».

En ese sentido, el juzgado exige además la identificación de «las autoridades y funcionarios responsables de dar cumplimiento» a la resolución, advirtiendo de que las responsabilidades podrían derivarse personalmente de los cargos municipales implicados.