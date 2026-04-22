Ganaderos de Mieres presionan en Villablino para obtener las guías de traslado a Pinos

El conflicto por los pastos del puerto de Pinos ha sumado este miércoles un nuevo episodio con la presencia de ganaderos del municipio asturiano de Mieres en la Sección Agraria Comarcal de Villablino, donde han intentado obtener una guía para trasladar su ganado al enclave leonés, pese a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal toda actividad ganadera promovida por el Ayuntamiento de Mieres en este territorio.

La petición fue finalmente denegada por la administración agraria, que recordó que el acceso a los pastos requiere que el titular de los mismos —en este caso el Ayuntamiento de Mieres, propietario de los terrenos— remita previamente la relación de ganaderos autorizados y el número de cabezas de ganado. «La Unidad Veterinaria no permite la entrada de ganaderos a un pasto si previamente el titular no lo ha autorizado», explicaron desde la sección tras la reunión mantenida con el presidente de la Asociación de Ganaderos de Mieres, David Pérez.

Al frente de la Unidad Veterinaria estuvo el jefe del Servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Fidentino Reyero, que coordinó la atención a los ganaderos durante la jornada.

Mientras tanto, un grupo de ganaderos aguardaba a las puertas del edificio, en una jornada que transcurrió con normalidad y bajo la supervisión de la Guardia Civil, que no tuvo que intervenir.

La movilización del colectivo se produce en un contexto marcado por el fallo definitivo del Tribunal Supremo, que avala la postura de Castilla y León y declara ilegal la actividad ganadera del Ayuntamiento de Mieres en el puerto de Pinos, en un conflicto que se arrastra desde hace casi un siglo por el uso de estos pastos, cuya propiedad corresponde al consistorio asturiano desde 1926. De mantenerse la negativa administrativa, este sería el segundo año consecutivo en el que el ganado mieresino no podría acceder al puerto de Pinos.

Tras la reunión, David Pérez anunció que el siguiente paso será trasladar la situación al Ayuntamiento de Mieres, al tiempo que denunció que actualmente «hay ganado leonés utilizando esos pastos sin autorización», por lo que reclamarán al consistorio que actúe. Desde la Sección Agraria se les indicó que, en caso de detectar animales en la zona, deben comunicarlo a la Guardia Civil mediante denuncia.

El presidente de la asociación recordó que la adquisición de estos terrenos respondió en su día a la falta de superficie de pasto en Mieres, una situación que sigue vigente y que afecta a más de un centenar de ganaderos y unas 1.500 cabezas de ganado en el municipio. «Al final la gente irá al cierre», advirtió, señalando que el único pasto alternativo disponible, el puerto de los Hidalgos, tiene capacidad para apenas 300 animales.

En paralelo, el Ayuntamiento de Mieres trabaja en un proceso de desafectación del terreno con el objetivo de cambiar su uso y facilitar su cesión a los ganaderos, en un intento de dar salida a un conflicto histórico que, lejos de resolverse, sigue generando tensión entre territorios y sectores afectados.