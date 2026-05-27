El Senado reclama al Gobierno un plan de financiación para los municipios con juntas vecinales

Un hombre pinta el monasterio de San Miguel de Escalada, una de las más de 1.200 juntas vecinales de León.MARCIANO PÉREZ

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El PP, con su mayoría en el Senado, ha urgido este miércoles al Gobierno a que impulse un plan que mejore la financiación de los municipios con pedanías ante la despoblación y el mayor coste que implica la dispersión de servicios públicos y ha reprochado que los ayuntamientos pierdan 3.000 millones de euros al años por la falta de Presupuestos Generales del Estado.

León, con más de 1.200 pedanías, será la provincia más beneficiada del país si la propuesta se lleva a cabo.

Los populares lo han reclamado en una moción en la Comisión de Entidades Locales del Senado en la que, entre otros motivos, piden mejorar la financiación de los municipios que cuenten con pedanías a través de la Participación en los Impuestos del Estado.

Han subrayado los populares que la despoblación es competencia principalmente del Gobierno, no solo del resto de administraciones.

Por el PP, su senador Francisco Camacho ha destacado que las pedanías no son "un gasto innecesario", sino "parte esencial" de la identidad cultural, turismo y actividad agraria o ganadera y ha recordado que "mantener un servicio básico en una pedanía cuesta proporcionalmente más que mantenerlo en una ciudad".

"Cuando una pedanía pierde población, no solo pierde el municipio a la que pertenece, pierde toda la sociedad, se abandonan las tierras, desaparece patrimonio cultural. Aumenta el riesgo de incendios por falta de actividad agrícola y se rompe un modo de vida que forma parte de nuestra historia", ha lamentado.

Por ello, el PP reclama, además, impulsar incentivos fiscales que favorezcan la instalación de personas y empresas y un plan específico para las pedanías, que incluya inversiones para incrementar su capacidad de atraer y retener población.

La senadora Abigail Garrido ha criticado que el PP haga un diagnóstico 'sui generis' de la situación de los municipios con pedanías en la que "mezcla conceptos con competencias" y que el único objetivo de la moción es el de "confrontar al Gobierno".

Ha recordado que la ley indica que la creación y gestión de las pedanías pertenece a las comunidades autónomas o al ayuntamiento correspondiente: "Y solo podrán crearse si resulta una opción más eficiente económicamente y no podrán tener impuestos propios ni participación en los tributos del Estado", ha zanjado.

Ha añadido Garrido que la despoblación y financiación de pedanías son cuestiones distintas, si bien son asuntos en las que trabajar y resolver, al tiempo que ha rebatido que la introducción de incentivos fiscales que propone el PP en el impuesto sobre la renta de las personas físicas "no es un vehículo adecuado" para la mejora financiera en las pedanías.