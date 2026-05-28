Los ganaderos de Mieres se movilizan en Pinos contra la prohibición de acceder a los pastos

Los ganaderos de Mieres protagonizarán este viernes una movilización en la entrada del Puerto de Pinos para denunciar públicamente la situación que atraviesan tras el reciente auto judicial que impide la subida del ganado a estos pastos de verano.

La protesta surge después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ordenase la paralización inmediata de la subida de aproximadamente 1.500 cabezas de ganado vacuno procedentes del municipio mierense a los puertos de Pinos, situados en el término municipal leonés de San Emiliano.

Aunque algunos ganaderos ya habían logrado subir parte de sus reses en los últimos días, la mayor parte del ganado tenía previsto acceder a los pastos durante este fin de semana, coincidiendo con el inicio habitual de la campaña estival en la zona.

La resolución judicial advierte además de posibles sanciones económicas e incluso responsabilidades penales en caso de incumplimiento.

El propio auto no solo obliga al Ayuntamiento mierense a paralizar cualquier actuación relacionada con el aprovechamiento ganadero de estos terrenos, sino que ordena comunicar el fallo a la Delegación del Gobierno en Asturias y a la Subdelegación del Gobierno en León para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «controlen las vías de acceso al Puerto, impidiendo la subida del ganado».

Asimismo, el magistrado requiere a las unidades veterinarias de Villablino y Pola de Lena que «se abstengan de otorgar guías de traslado de animales desde Mieres al Puerto de Pinos», una medida destinada a bloquear cualquier movimiento administrativo que facilite la entrada de reses en los pastos.

Los ganaderos denuncian que esta situación supone un grave perjuicio para numerosas explotaciones familiares cuya subsistencia depende de los pastos de verano del Puerto de Pinos, utilizados históricamente por los profesionales del sector de Mieres desde hace cerca de un siglo.

Los afectados recuerdan además que el Puerto de Pinos es una propiedad adquirida por el Ayuntamiento de Mieres en el año 1926 para uso de los ganaderos del concejo, por lo que consideran injustificado que un conflicto político y judicial entre administraciones termine afectando directamente a quienes viven de la actividad ganadera.

Los convocantes aseguran que continuarán defendiendo sus derechos «a nivel sindical, político y judicial» y alertan de las graves consecuencias económicas que puede tener esta prohibición.