Devoción y fiesta en Regueras de Arriba para honrar a la Santísima Trinidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Regueras de Arriba se viste de gala este fin de semana para celebrar sus fiestas de la Santísima Trinidad. Desde hoy hasta el domingo, el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Juvenil de Regueras y la Junta Vecinal, ha preparado un programa de actividades que comenzará esta medianovche con la Discoteca Móvil Kapital en la Plaza Mayor a partir de las 00.15 horas.

La jornada del sábado comenzará a las 13.00 horas con la Santa Misa y la procesión en honor a la Santísima Trinidad, que contará con el acompañamiento musical del grupo tradicional Bañezaina, seguida del habitual vermú en el bar del pueblo.

Por la tarde, la diversión está asegurada con el parque infantil y la fiesta de la espuma en la Plaza Mayor, a las 18.00 horas. Media hora más tarde, a las 18.30 horas, llegará uno de los eventos más esperados de esta edición: la I Concentración de Vespinos y Motos Clásicas. Este encuentro premiará a las joyas sobre ruedas en tres categorías: la más original, la mejor restaurada y la mejor conservada.

Para redondear la tarde, a las 19.00 horas se celebrará una Espicha de Sidra amenizada de nuevo por la Discoteca Móvil Kapital, antes de dar paso al Gran Sorteo en la Plaza Mayor a las 21.00 horas. La noche cerrará por todo lo alto con el «conciertazo» de la Banda Gaudí a las 23.30 horas y el posterior fin de fiesta a cargo de Kapital.

El domingo 31 de mayo mantendrá el listón alto. Tras los actos religiosos y el vermú solidario del mediodía, la tarde comenzará a las 18:00 horas con más juegos infantiles. A las 19.00 horas, la música correrá a cargo del grupo Buena Armonía, que invitará a todos los asistentes a bailar. El toque gastronómico lo pondrá el divertido Concurso de Tortilla de Patata (19:30 h), donde se premiará tanto a la tortilla más grande como a la más original. Tras el clásico Bingo en la Plaza Mayor a las 20.00 horas y la continuación del baile con Buena Armonía, las fiestasse despedirán con una gran chocolatada con churros.