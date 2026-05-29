143 nuevas plazas de Policía Local en Castilla y León: así puedes participar

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica hoy la orden de convocatoria del proceso selectivo unificado para la cobertura de 143 plazas de agente de policía local en Castilla y León correspondientes a cuarenta ayuntamientos de la Comunidad de Castilla y León, entre ellos, las nueve capitales de provincia.

Según informa la Junta en un comunicado, los ayuntamientos son: Aguilar de Campoo, Almazán, Aranda de Duero, Arévalo, Arenas de San Pedro, Arroyo de la Encomienda, Ávila, Bembibre, Briviesca, Burgos, Cuéllar, Guardo, Herrera de Pisuerga, Íscar, La Bañeza, La Cistérniga, Laguna de Duero, La Robla, Las Navas del Marqués, León, Medina de Pomar, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Palencia, Salamanca, San Andrés del Rabanedo, Santa Marta de Tormes, Segovia, Simancas, Sotillo de la Adrada, Soria, Toro, Tudela de Duero, Valladolid, Valverde de la Virgen, Villablino, Villamayor, Villamuriel de Cerrato, Villaquilambre y Zamora.

De las 143 plazas ofertadas, corresponden al turno libre un total de 107, de las que dos se reservan a personal de tropa y marinería, mientras que 36 corresponden al turno de movilidad, ofertándose a agentes de Policía Local de otros Cuerpos de la Comunidad con más de cinco años de antigüedad.

Adicionalmente, la convocatoria prevé que pueda ampliarse el número de plazas de la convocatoria con las vacantes que se produzcan en los Cuerpos de Policía Local antes de la finalización del concurso-oposición para el turno de movilidad o de la fase de oposición libre en el turno libre.

En el mismo proceso selectivo se ofrecerán también las plazas que queden libres porque sus ocupantes consigan un nuevo puesto en esta convocatoria unificada. Esto se aplicará siempre que los agentes pertenezcan a alguno de los 51 cuerpos de Policía Local adheridos al convenio. Estos ayuntamientos son, además de los ya indicados, los de Alba de Tormes, Benavente, Carbajosa de la Sagrada, Medina de Rioseco, Pedrajas de San Esteban, Peñafiel, Peñaranda de Bracamonte, Piedralaves, Tordesillas, Valle de Mena y Villafranca del Bierzo.

Novedades en el proceso de selección

Como novedades en esta convocatoria destacan, en primer lugar, el sistema de selección por oposición libre en el turno libre y, en segundo lugar, la elección de destinos en acto público una vez realizadas las pruebas. Estas novedades tienen su origen en una orden de mayo por la que se regula la realización de procesos selectivos unificados de policías locales por la Junta, publicada el 12 de mayo en el Bocyl, entre cuyos objetivos estaban los de dotar de mayor agilidad y transparencia el proceso selectivo unificado de agentes de Policía Local.

Con la publicación de dicha convocatoria se inicia el proceso selectivo que está previsto que finalice en el mes de enero de 2027, con la consiguiente incorporación al curso selectivo que se imparte por la Escuela Regional de Policía en Ávila de los aspirantes aprobados por turno libre.

Dicho proceso selectivo unificado se gestiona por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en virtud del convenio suscrito con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y al que se encuentran adheridos 51 municipios, de los 78 que cuentan con Cuerpos de Policía Local en la Comunidad.

La realización de dicho proceso de manera unificada contribuye a lograr una efectiva colaboración interadministrativa, supone una racionalización de los esfuerzos de las diversas administraciones públicas, así como del gasto público y ahonda en la función de coordinación de la policía local, que asume la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.