Ganaderos de Mieres rompen la verja del puerto de Pinos tras el veto judicial

Los ganaderos rompieron la puerta y la valla que perimetral el puerto leonés.David Orihuela / LNE

Medio centenar de ganaderos procedentes de Mieres protagonizaron este viernes una protesta en el Puerto de Pinos después del último auto judicial que impide el acceso del ganado asturiano a los pastos situados en el municipio leonés de San Emiliano.

Los afectados se reunieron inicialmente en terrenos de Mieres y posteriormente se desplazaron hasta el acceso a los pastos leoneses, donde rompieron la verja de entrada utilizando radiales y tenazas. Durante la acción, tres personas fueron identificadas por la Guardia Civil por los daños ocasionados y por llevarse la portilla de la finca.

Desde la Subdelegación del Gobierno en León señalaron que apenas se registraron incidentes durante la protesta, aunque se confirmó la actuación de los agentes ante los destrozos realizados en el cierre perimetral.

La movilización se produce después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ordenase la paralización inmediata de la subida de aproximadamente 1.500 cabezas de ganado vacuno de Mieres a los puertos de Pinos, prevista para este fin de semana, para iniciar la temporada de pastos que comienza el 1 de junio.

El auto judicial advierte además de posibles sanciones económicas e incluso responsabilidades penales en caso de incumplimiento. La resolución obliga al Ayuntamiento de Mieres a paralizar cualquier actuación relacionada con el aprovechamiento ganadero y ordena comunicar el fallo tanto a la Delegación del Gobierno en Asturias como a la Subdelegación del Gobierno en León para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado controlen los accesos al puerto e impidan la subida del ganado.

Asimismo, el magistrado requiere a las unidades veterinarias de Villablino y Pola de Lena que se abstengan de emitir guías de traslado de animales desde Mieres al Puerto de Pinos, bloqueando así cualquier trámite administrativo que facilite la entrada de reses en los pastos.

Los ganaderos denuncian que esta situación supone un grave perjuicio para numerosas explotaciones familiares cuya supervivencia depende de los pastos de verano del Puerto de Pinos, utilizados históricamente por profesionales del sector de Mieres desde hace cerca de un siglo.

Los afectados recuerdan además que el Puerto de Pinos fue adquirido por el Ayuntamiento de Mieres en 1926 para uso de los ganaderos del concejo, por lo que consideran injustificado que un conflicto político y judicial entre administraciones termine afectando directamente a quienes viven de la actividad ganadera. Los convocantes aseguran que continuarán defendiendo sus derechos «a nivel sindical, político y judicial» y alertan de las graves consecuencias económicas de la prohibición.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mieres sostiene que lleva dos años sin conceder autorizaciones de pastos en el Puerto de Pinos y asegura haber cumplido con la sentencia dictada en febrero de 2024 por el mismo juzgado que ahora exige su ejecución forzosa. Por este motivo, ya ha

El consistorio afirma que el requerimiento judicial se produjo después de que las juntas vecinales de Pinos, Candemuela, San Emiliano y Villargusán alertasen de la posible subida de animales procedentes de Mieres a los terrenos ubicados en Babia, y ya ha anunciado que recurrirá el auto.