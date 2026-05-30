Una motorista de 40 años resulta herida tras una caída en la N-625 a su paso por Oseja de Sajambre

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Una mujer de aproximadamente 40 años ha resultado herida esta tarde tras sufrir una caída mientras circulaba en su motocicleta. El siniestro se ha producido a las 18:47 horas, cuando la conductora perdía el control de su vehículo a la altura del punto kilométrico 114 de la carretera nacional N-625, dentro del término municipal de Oseja de Sajambre, en la provincia de León.

Tras recibirse el aviso del accidente, se ha movilizado de inmediato a los servicios de emergencia para asistir a la afectada. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Sacyl para prestar la atención sanitaria necesaria a la motorista, así como patrullas de la Guardia Civil de Tráfico de León con el fin de asegurar la zona y regular la circulación en el tramo afectado. Por el momento no han trascendido detalles adicionales sobre el alcance de las lesiones de la mujer ni sobre las circunstancias exactas que provocaron la caída.