"En menos de una década los tractores funcionarán solos"

Noel Bobes, director del Centro de Banca de Clientes de BBVA en León, César Pan, presidente de Prodeleco y Miguel Ángel Fontanillo, director comercial de la Cooperativa Lechera LAR ha protagonizado la segunda mesa redonda de la mañana, moderada por Ana Gil, periodista de Diario de León.

Bobes considera que es un momento "de oportunidad para el mundo agrícola y ganadero y en BBVA somos conscientes. La tecnología está al servicio del campo, viene gente nueva y se puede fijar población".

La aceptación de la tecnología es una realidad. "A cualquier cliente de empresa le regalamos dos licencias de empresa de Chatgpt y la mayoría están siendo agricultores y ganaderos. La formación está en el ADN del productor y en el corto plazo, es un sector muy sensible a la meteorología y la presión del coste a corto plazo está ahí. Hay oportunidades de mercado porque la tecnología ayuda y da calidad de vida. El reto de traer personas al sector y de fijar población camina de la mano de la tecnología".

Para BBVA "es fundamental el acompañamiento. ay agricultores jóvenes, ha cooperativas, hay empresas en momentos de cambio... BBVA ha experimentado ese cambio, hay que comprenderlo y entender la tecnología. No se puede ver solo el resultado de este año. Y aparte de acompañar, también gestionamos. Buscas que el cliente tenga eficiencia en su tiempo. Hay que dotarlo de herramientas, la sostenibilidad está superada, ya se da por hecho. Ahora hay que ir un paso más adelante".

El banco cree que el sector demanda "financiación y asesoramiento. No se puede separar una de la otra. Somos capaces de acompañar al cliente gracias al conocimiento de la casuística, que ahora es más específica porque tenemos más información que nunca. Estamos más cercanos que nunca al cliente. El 20% del PIB de León procede de este sector".

Hay muchos jóvenes que se acercan a BBVA "y tenemos productos específicos para ellos. No se trata solo de hacer operaciones no de asesorarlos., Hay que darles formación".

Para Pan es un momento "de oportunidad y de cambio. Hay que saber trabajar la compra y la venta pero hay que estar encima y meter los elementos digitales en el día a día. El momento no es fácil y una mala tormenta o el calor se llevan el 50% de la cosecha, como ha pasado ahora. La patata está canalizada pero el campo no todos los años te dejan hacer lo que quieres. La lluvia ha retrasado la siembra, el trigo hay que plantarlo independientemente de lo demás porque la planta va haciendo su trabajo. Quiero hacer un llamamiento a dedicar unas horas de nuestro tiempo a educarnos y a formarnos. Costó mucho instalar el GPS en los tractores y ahora es imprescindible. La tecnología nos va a permitir gestionar el agua y los abonos en automático desde la pantalla con las máquinas". El GPS ya es cosa pasadas "ahora desde el móvil le das a la planta el agua que necesitas. Lo hacemos en 2.400 hectáreas ya. No hay temor a los avances, aunque a veces somos demasiado conformistas. Siempre hay un cuarto de hora para aprender del móvil".

La transformación viene ligada "a los costes, a la tecnología y a variables a las que no hay que tener miedo. Desde niño me ha gustado estar en el campo. Prodeleco manda un mensaje de colaboración para que los técnicos nos ayuden. No vale tener una persona en la oficina, el camino es hacer la visita del médico". Con más de 150 cursos a sus espaldas "a veces no sé por qué me he apuntado, pero siempre saco algo en claro. Hay tres o cuatro meses en invierno que se pueden aprovechar para estas cosas".

"Somos un poco perezosos con la tecnología", reconoció. "Es un error y lo hemos visto con el GPS. De entrada nos ahorraba un 25% de los costes y se amortizaba solo en una sola campaña. No se puede vivir enfadados, necesitamos que paren las guerras. Dentro de cuatro años veremos tractores autónomos y el paisano estará en casa". Ya hay robots que vigilan los cultivos y recogen muestras. Desaparecerán los herbicidas, todo se hará con láser y cada vez habrá menos químicos porque hay que dar de comer cantidad y calidad".

La banca es una palanca "pero todavía no hemos conseguido que nos dejen devolver los créditos en la otra vida", bromeó. "Incorporarse a este sector es complicado porque le ponen trabas burocráticas que al chaval joven, le desaniman y así se pierden muchas posibilidades. Tienen que ser más benévolos y no aturullar a la gente a papeles".

"Hace falta educación continua y estar abiertos a la ayuda", finalizó.

Fontanillo agradeció que ya no se llame al sector "primario, sino agroalimentario. Somos una de las tres patas del negocio, somos básicos para vivir y en las explotaciones hay personas multidisciplinares. La robotización para el ordeño ya es una realidad, como la siembra con drones. Eso antes era impensable. Ahora un gerente de explotación hace de todo. Con los medios informáticos se puede saber la rentabilidad que da una vaca, por ejemplo. Hoy el ganadero puede ir a ordeñar en traje".

Lo que más ha cambiado es "la presión, que ha modificado la transformación. A veces es incómoda, pero hoy en España tenemos el objetivo de fijar población y conseguir el relevo generacional. El bienestar animal es básico, la vaca tiene que ser feliz y se exige respeto al medio ambiente".

"Vivimos la época de la inmediatez. La gente asume los cambios, los bricks de leche ya no son de doce unidades porque los hábitos del consumidor se pueden modificar".

La incorporación de jóvenes "es factible porque hay un sector atractivo, pero es difícil que el chaval se equivoque porque tienen mucha información. La pervivencia está garantizada y muy consolidada. Pero el chaval tiene que estar preparado".