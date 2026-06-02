Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El papel crucial del sector agroalimentario como motor económico y su transformación digital han sido los ejes centrales de la ponencia de Antonio Manuel Rodríguez Zarza, vicepresidente del Colegio de la Profesión Veterinaria de León, durante su participación en el VI Congreso sobre Agroalimentación del Diario de León que se celebra en el Club de Prensa. El conferenciante ha reivindicado la labor de los profesionales del campo y de la veterinaria en toda la cadena de valor, al tiempo que ha desgranado los retos y oportunidades que presenta la incorporación de las nuevas tecnologías.

Rodríguez Zarza ha comenzado su intervención a través de su vinculación directa con el sector primario como vicepresidente del colegio y veterinario clínico, una función que le permite conocer a pie de campo al sector. Ha destacado la misión fundamental que cumple el sector agroalimentario al proveer de alimentos a la sociedad, aunque en ocasiones no se le otorgue el reconocimiento que merece. En este sentido, ha puesto de relieve el papel invisible pero constante de los veterinarios como garantes de la seguridad alimentaria.

"La sociedad no sabe, en su mayoría, que el veterinario está en todos los procesos desde que se produce el alimento hasta que se consume. Siempre hay un veterinario en cualquier escalón de esta cadena, desde que se produce, pasando por todos los estadios de la distribución, de la comercialización. Desde el matadero, salas de despiece, tiendas, bares, restaurantes, etc.", ha explicado.

Asimismo, ha defendido la sostenibilidad histórica del campo afirmando que "no hay un sector más sostenible que este. Llevamos produciendo en la misma tierra siglos, milenios, y la tierra sigue produciendo". También ha vinculado esta actividad económica con la lucha contra la despoblación, al señalar que el agroalimentario ha sido y es el sector más importante para lograr el asentamiento de la población en el medio rural.

Al abordar el núcleo de su ponencia, las nuevas tecnologías, Rodríguez Zarza ha aclarado que estas herramientas no llegan para sustituir el trabajo tradicional, sino para convertirse en aliados de "mucha precisión". Entre los ejemplos de aplicación en la agricultura, ha destacado la optimización del regadío y la fertilización inteligente mediante sensores y algoritmos, así como el uso de imágenes satelitales y drones para la detección temprana de plagas.

En el ámbito ganadero ha calificado de "fascinante" el impacto de la inteligencia artificial y los dispositivos de monitorización. Cámaras de visión artificial, collares y crotales inteligentes recogen continuamente datos sobre el comportamiento de los animales que se comparan con algoritmos globales. "Podemos tener en el propio teléfono del ganadero, en este caso del veterinario también, todos los datos de todos los animales uno por uno o en conjunto. Y eso es una herramienta fantástica para poder trabajar", ha asegurado.

Esta digitalización ha transformado de manera radical la toma de decisiones. El representante del colectivo veterinario ha adelantado que "se estima que en 2030 el 70% de las decisiones serán en base a datos digitales", un avance vertiginoso si se compara con el uso del papel de hace apenas quince años. Además, ha subrayado la realidad de la robótica en el campo actual, con tractores autónomos guiados por GPS, sistemas de ordeño automatizado, robots de alimentación y almacenes logísticos e industrias de despiece completamente mecanizadas que mejoran la eficiencia y reducen los accidentes laborales.

En cuanto a los retos que afronta el sector, ha destacado la brecha digital ligada al envejecimiento de la población rural y la falta de relevo generacional, un problema que, según ha apuntó, es global y afecta también a otros continentes. Rodríguez Zarza ha señalado que los jóvenes rechazan el trabajo físico ininterrumpido tradicional porque priorizan la conciliación y el ocio, por lo que "las nuevas tecnologías son imprescindibles para salvar este problema".

Otro de los desafíos es el desequilibrio en la cadena comercial y el reparto del margen de beneficio, que ha perjudicado notablemente al productor primario debido a la atomización del sector frente a la concentración de los eslabones finales. A esto se han sumado las incertidumbres geopolíticas actuales, como el conflicto en Oriente Medio, que ha impactado directamente en el bloqueo de materias primas y en el encarecimiento de los combustibles y de los fertilizantes minerales.

En el apartado medioambiental, Rodríguez Zarza ha urgido a abordar la reducción y el aprovechamiento de los subproductos y el desperdicio alimentario. Ha propuesto como soluciones tecnológicas la deshidratación de subproductos con alto contenido en agua para abaratar costes de transporte, y la valorización de estiércoles y purines para la producción de biocombustibles y fertilizantes orgánicos de menor impacto, avanzando así en el proceso impuesto de descarbonización.

Como conclusión, Rodríguez Zarza ha resumido los desafíos y el camino a seguir por el sector en tres mensajes esenciales estructurados en torno a la viabilidad económica, la proyección pública y la capacitación. Sobre economía y rentabilidad ha destacado que la adopción de nuevas tecnologías "es clave para optimizar nuestros recursos, logrando producir de manera más eficiente y con menor impacto ambiental".

También ha incidido en la relevancia de la comunicación ya que "la falta de visibilidad no solo nos oculta sino que expone nuestra reputación a percepciones erróneas o negativas". En este punto, ha hecho hincapié en la necesidad de frenar la desinformación de ciertos lobbies y generar "empatía económica" para que el consumidor urbano valore el coste real de producir los alimentos.

Finalmente, se ha referido a que la formación continua es un requisito imprescindible para dominar y aprovechar al máximo las nuevas herramientas tecnológicas por lo que ha destacado que "es muy recomendable rodearse de asesores que provean de esta información a nuestros profesionales".